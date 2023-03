April-Highlights im Europa-Park

7. April – 10. April: Osterdorf

Im Europa-Park Osterdorf im Französischen Themenbereich halten Ed Euromaus und der Osterhase süße Überraschungen bereit und laden mit tollen Aktionen und lustigen Osterspielen zum Verweilen ein. Zudem lockt auch in diesem Jahr wieder die Suche nach den versteckten goldenen Ostereiern.

7. April – 10. April: Snorri´s Osteraktion

Tolle Mitmachshows mit jeder Menge Action, Spaß und Musik sowie lustige Osterspiele erwarten die jüngsten Besucher vom 7. bis 10. April in Rulantica. Kleine Abenteurer machen sich außerdem auf die Suche nach dem versunkenen Osterei.

9. April – 10. April: Malaktion mit Cartoonist Peter Gaymann

Cartoonist Peter Gaymann lädt am Ostersonntag und -montag alle Kinder zu einer Ausmalaktion in den Isländischen Themenbereich ein. Im blue fire Dome warten ein riesiges Osterei sowie Ausmalbilder auf bunte Farbtupfer.

9. April – 10. April: Osterbrunchs im Hotel-Resort und Silver Lake Saloon

Am Ostersonntag und -montag warten bei den Brunchs in den Hotels Krønasår, Colosseo und Bell Rock sowie im Silver Lake Saloon zahlreiche internationale Spezialitäten auf alle Gäste. Alle Informationen und Termine finden sich auf der Homepage des Europa-Park Erlebnis-Resorts.

10. April: Ostermontagsgottesdienst

Am Ostermontag um 14.30 Uhr findet ein ökumenischer Ostergottesdienst der Kirche im Europa-Park im Hotel Santa Isabel statt.

24. April: Deutscher Hotelkongress, HotelExpo und Hotelier des Jahres

Im Juni 2022 trafen sich die Entscheider der Hotelbranche beim Deutschen Hotelkongress und der HotelExpo zum ersten Mal im Europa-Park. Auch in diesem Jahr findet das Jahresevent der Hotellerie wieder in Rust statt. Beim Deutschen Hotelkongress wartet eine zweitägige Zusammenkunft mit spannenden Vorträgen sowie neuen Insights und Konzepten für die Hotellerie. Die wichtigsten Trends und Lösungen für das Hotelbusiness werden live auf der HotelExpo vorgestellt.

Mit dem Branchenpreis „Hotelier des Jahres“ werden seit 1990 Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um die Hotellerie verdient gemacht haben. Im Europa-Park trifft sich das Who is Who der deutschen Hoteliers bei einer Abendgala zur Preisverleihung unter einem Dach.

28. April – 11. Juni: „Das Licht des Waldes“ – Ausstellung von Roberto Radici

Der im lombardischen Brescia lebende Roberto Radici ist einer der gefragtesten Fresko-Meister Italiens. Der international tätige Künstler arbeitet seit der Eröffnung des Hotels „Colosseo“ regelmäßig für den Europa-Park. Der Großteil der Fresken im gesamten Europa-Park Resort entstammen seiner Feder. Die diesjährige Ausstellung im Hotel „Colosseo“ zeigt seine Interpretation des Schwarzwaldes und verdeutlicht seine Verbindung zu Deutschland und der Region. (red)