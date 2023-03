Select Tours: Generalvertretung für Club Med in Österreich

Club Med setzt seit mittlerweile 69 Jahren Standards für hochwertigen, abwechslungsreichen Cluburlaub in lockerer Atmosphäre an den schönsten Orten der Welt und bietet maßgeschneiderte Erholung, Sportspaß und exklusiven Service in exponierter Lage.

Vertretung durch Select Tours

In Österreich wird Club Med seit vielen Jahren exklusiv durch Select Tours vertreten. Heutzutage bietet Club Med als führender Spezialist für Premium All-Inclusive Urlaub, Reisen auf vier Kontinenten, in circa 70 Club-Resorts in der Sonne und im Schnee sowie ein exklusives Segelschiff, an.

Maria Timchenko, ehemals bei BTU im Marketing tätig, ist seit diesem Jahr bei Select Tours für das Marketing zuständig. Email: clubmed@select-tours.at

Nähere Informationen zu Select Tours unter: www.select-tours.com

Ausführliche Informationen zu den All-Inclusive Club Med Hotels weltweit unter: www.clubmed.at (red)