Hanseat Reisen: Reinhard Kotzaurek wird neuer Geschäftsführer

Internationale Erfahrung sammelte Kotzaurek bei STA Travel in London. Jetzt soll er den Bremer Kreuzfahrtvermarkter und Spezialveranstalter in die Zukunft führen.

Hanseat Reisen ist – laut eigenen Angaben - seit 25 Jahren Marktführer in der Vermarktung von Gruppen- und Leserreisen und Partner von den meisten Verlagen in Deutschland. Seit 2019 gehört Hanseat Reisen zur Travel & Cruises Company Holding, zu der auch der Kreuzfahrtvermarkter urlaubsexperte.de GmbH & Co. KG gehört, dessen Gründer Oliver Wulf heute Gesellschafter der TCC und Geschäftsführer aller drei Gesellschaften ist.

Seit der Gründung der Holding im Jahr 2019 würden beide Unternehmen nicht nur ihre Marktpositionen stärken, sondern hätten die Basis für eine langfristig angelegte Wachstumsstory im Kreuzfahrtsegment geschaffen, so Hanseat Reisen in der Presseaussendung.

Wichtiger Schritt in die Zukunft

„Wir sind sehr stolz, mit Reinhard Kotzaurek einen so erfahrenen Manager nach Bremen zu holen”, so Wulf. “Ich freue mich auf alle Mitarbeitenden bei Hanseat Reisen und bin davon überzeugt, dass wir zusammen ein starkes Team mit viel Erfahrung sein werden, dass gemeinsam in eine neue, digitale Zukunft startet”, ergänzt Reinhard Kotzaurek.

Für Hanseat Reisen sei die Neubesetzung der Geschäftsführerposition ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Es gilt neue Geschäftsfelder zu entwickeln und das Kerngeschäft, gemeinsam mit den Verlagen, weiterzuentwickeln, heißt es weiter.

Über Hanseat Reisen

Die Hanseat Reisen GmbH wurde 1996 als ein auf Kreuzfahrt spezialisiertes Reisebüro in Bremen gegründet. Innerhalb der letzten 25 Jahre habe sich der Vermittler und Veranstalter von Kreuzfahrten zum Marktführer im Bereich Leserreisen etabliert und pflege langjährige Partnerschaften mit vielen Verlagen deutschlandweit. Kunden würden bei Hanseat Reisen vor allem die maßgeschneiderten Reisen, die ein Gesamtpaket rund um die Kreuzfahrt bieten, schätzen, so das Kurzporträt des Unternehmens.