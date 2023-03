Robinson führt Ayurveda-Konzept ein

Gesund, im Gleichgewicht und voller Lebensfreude: das sind die Attribute die das neue Konzept BalAyur vereinen soll und in ausgewählte Robinson Clubs bereits angeboten wird. Der Name BalAyur stehe dabei für „Balance des Lebens“ und orientiert sich an der Lehre des Ayurveda.

Gesundheit im Gleichgewicht

Das neue Robinson Konzept versteht sich als Einstiegsmöglichkeit in die Lehre ohne gleich eine komplette Ayurveda-Kur abzubilden. Das Konzept umfasst dabei die Segmente Ernährung, Bewegung und Wellness. Gäste können nach Belieben einzelne Bausteine aus den Angeboten von WellFit-Aktiv, WellFit-Spa sowie Food & Beverage zusammenstellen. Dazu zählen beispielsweise Meditationen oder Yogakurse und Ayurveda Massagen wie Abhyanga oder Pristabhyanga. Abgerundet wird das Konzept durch ayurvedische Gerichte, die zu jeder Mahlzeit auf dem Büffet zu finden sind. Auch die Barkarte wird mit Getränken der ayurvedischen Lehre ergänzt.

„Gesundheit spielt für unsere Gäste eine wichtige Rolle. Immer mehr Menschen möchten sich im Urlaub gesund ernähren und ihr Wohlbefinden stärken. Ayurveda liegt dabei stark im Trend. Mit unserem neuen Konzept BalAyur haben Gäste die Möglichkeit, die Grundlagen des Ayurveda kennenzulernen und auszuprobieren. Sie können dabei Bestandteile der Ayurveda-Lehre ganz nach Wunsch in ihren Urlaub integrieren und ihr individuelles Cluberlebnis ergänzen“, sagt Kerstin Traegl, Director Operations Robinson.

Ersten Clubs mit BalAyur

BalAyur wird bis Jänner 2024 schrittweise in allen 26 Robinson Clubs weltweit implementiert. In einigen Anlagen ist BalAyur bereits eingeführt, darunter der Robinson Cala Serena (Mallorca) und der Robinson Nobilis (Türkei).

Zusätzliche Informationen sowie Rezepte und Erläuterungen zum neuen Angebot finden Interessierte in der Robinson App. (red)