Entertainment-Konzepte der MSC Euribia

"An Bord des neuen Flaggschiffs, das im Juni in See stechen wird, können Gäste aller Altersgruppen dank innovativer Unterhaltungsangebote rund um die Uhr unvergessliche Urlaubsmomente erleben", kündigt die Reederei heute an.

So bietet das fünfte Schiff der Meraviglia-Klasse Gästen künftig eine Vielzahl von neuen Aktivitäten und Entertainment-Programmen, darunter insgesamt sieben Shows im Delphi Theater sowie Live-Musik, gespielt von einer der größten Big Bands auf See.

Steve Leatham, Global Head of Entertainment bei MSC Cruises, dazu: „Wir freuen uns sehr, das vielfältige Unterhaltungsangebot für unser neues Flaggschiff MSC Euribia anzukündigen. Unterhaltung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gasterlebnisses von MSC Cruises. Wir sind immer auf der Suche nach neuen, spannenden Möglichkeiten, um unsere Gäste zu begeistern, und suchen stets nach außergewöhnlichen und mitreißenden Konzepten, damit unsere Gäste ihre Kreuzfahrt als das ultimative Urlaubserlebnis in Erinnerung behalten."

Neues Konzept der Carousel Lounge

Die Carousel Lounge ist seit ihrer Premiere auf der MSC Meraviglia eine besondere Location auf den Schiffen dieser Klasse. Für die MSC Euribia wurde die Lounge komplett neu gestaltet, um vielseitigere Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten. Außerdem erstreckt sich die Heck-Loung nun auch über einen Außenbereich - Panoramablick auf das Meer inklusive.

Tagsüber können sie sich Gäste hier entspannen oder an einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten teilnehmen, wie etwa Standardtanz. Der Sonnenuntergang läutet dann das Nachtprogramm ein: Live-Musik und wöchentlich wechselnde Gastkünstler bieten jeden Tag ein abwechslungsreiches Musikangebot.

" Big Band at Sea"

Auch das neueste Entertainment-Konzept von MSC Cruises, die Big Band at Sea, wird in der Carousel Lounge für Unterhaltung sorgen. Der Name ist dabei Programm, denn die 19-köpfige Gruppe an international renommierten Musikern und Sängern wird eine der größten Bands auf See sein.

Jeden Abend erwarten die Gäste drei Live-Auftritte unterschiedlicher Musikgenres: von Swing, Jazz, Rock, Disco, Musicals bis hin zu Songs von Musik-Ikone. Zusätzlich dazu wird die Band von Gastmusikern unterstützt.

Sieben Theatershows

Das Delphi Theater von MSC Cruises bietet ein umfassendes Programm mit groß angelegten Bühnenshows:

Circus 1920: Die Show wirft einen nostalgischen Blick zurück in die magische Welt des Zirkus mit außergewöhnlichen Künstlern. Sie wird von einem Zirkusdirektor geleitet und umfasst lustige Tanzeinlagen, historische Kostüme und unglaubliche Bühnenbilder, die eine vergangene Ära wieder hochbeschwören und gleichzeitig moderne Fähigkeiten und Talente einbeziehen.

Generation Rock: In dieser Show werden Gäste auf eine Reise durch die Zeit mit den größten Rockbands und Künstler aller Zeiten mitgenommen, darunter Hits von Legenden wie AC/DC, The Rolling Stones, David Bowie, Kiss und Queen.

Illuminicity: Die bisher technisch anspruchsvollste Show von MSC Cruises nimmt die Gäste mit ins Innere eines Videospiels und bietet fantastisch illuminierte Kostüme, Kulissen und interaktive Elemente, die eine beeindruckende extravagante Optik auf der Bühne schaffen.

Jukebox L!ve: Diese Show über die besten Stars rund um Funk, Soul und Rock 'n' Roll schöpft aus dem gesamten Pop-Spektrum und spielt in einem fiktiven Showroom in Las Vegas. Das Publikum wird hier einbezogen und zum Mitsingen der Hits animiert.

Song Book – Ed Sheeran: Diese Show feiert das Leben und die Karriere von Ed Sheeran, der als Straßenmusiker begann und später als Weltstar im ausverkauften Wembley-Stadion auftrat. Gäste können sich auf neue Arrangements, Choreografien, Tanzakrobatik, lebende Statuen und Balance-Künstler freuen, die das Genre der Straßenkünstler auf die große Bühne bringen, begleitet von den Songs von Ed Sheeran.

Varieté: Diese Show präsentiert das unglaubliche Talent an Entertainern, Musikern und Akrobaten an Bord, passt sich auf die Reiseziele, Publikum und Jahreszeit an und verändert sich entsprechend.

Gastauftritte: Hier treten hochkarätige Talente aus aller Welt auf, um einmalige Performances auf die Bühne zu bringen.

Weitere Infos zur MSC Euribia sind auf der Website von MSC Cruises zu finden. (Red)