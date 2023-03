Möglicher Großstreik am 27. März in Deutschland

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen Insidern zufolge am 27. März 2023 zeitgleich mit einem Streik den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen. Ziel sei ein Arbeitskampf unter anderem im Fernverkehr der Deutschen Bahn und an Flughäfen, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters heute Nachmittag.

Hintergrund des Megastreiks

Thema seien die jeweiligen aktuellen Tarifverhandlungen. Verdi verhandelt für die rund 2,5 Mio. Beschäftigten des öffentlichen Dienstes für Bund und Kommunen, unter anderem auch für die Beschäftigten im ÖPNV und an den Flughäfen. Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei Bahn- und Busunternehmen. EVG und Verdi lehnten eine Stellungnahme ab und verwiesen auf die Pressekonferenz. (APA / dpa / red)