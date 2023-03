Interhome: Individuelle, familienfreundliche Unterkünfte

Bei der Wahl der richtigen Ferienunterkunft ist es für Familien besonders wichtig auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten: Eltern von Kleinkindern freuen sich, wenn Hochstuhl und Babybettchen bereits in der Unterkunft vorhanden sind und nicht mit ins Reisegepäck wandern müssen. Für Wasserratten empfiehlt sich eine Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Meer, einem See oder mit eigenem Pool und für Teenagern ist oft eine stabile Internetverbindung auch im Urlaub das Wichtigste. Da diese Details entscheidend sind, bietet Interhome, der Spezialist für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, Kunden eine große Auswahl an individuellen, familienfreundlichen Unterkünften.

Kroatien, Istrien: Entspannen im Grünen

Das dreistöckige Ferienhaus Villa Dominique hat auf 150m2 Platz für bis zu acht Personen und zwei Haustiere und ist somit auch für Großfamilien geeignet. Zur Ausstattung gehören neben einem beheizbaren Pool, auch eine Terrasse samt Sommerküche sowie ein Tischtennis-Tisch. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, sorgt der offene Kamin im Wohnzimmer für eine gemütliche Atmosphäre im Haus.

Die kleine, mittelalterliche Stadt Vodnjan liegt nur 5km vom Ferienhaus entfernt. Meer und Strand sind in 10 Minuten zu erreichen und zahlreiche Rad- und Wanderwege in der Umgebung ermöglichen gemeinsame Ausflüge und Spaziergänge.

Interhome-Tipp: Das 4-Sterne Ferienhaus „Villa Dominique“ für bis zu 8 Personen, ist für sieben Nächte ab 1.340 EUR buchbar.

Italien, Venetien: Familienurlaub am Meer

So kunterbunt wie ein Urlaub mit Kindern, ist auch die Ferienanlage I Larici in Venetien in Italien. Mit viel Platz und verschiedenen Freizeitangeboten - während der Saison wird auch Kinderanimation geboten - einem großzügigen Pool mit eigenem Kinderbecken und nur 400m entferntem Strand bietet sie die optimale Basis für einen Familienurlaub. Die hell eingerichtete Ferienwohnung bietet Platz für bis zu fünf Personen und verfügt außerdem über einen Balkon.

Die Residenz liegt nur 5km vom Zentrum von Caorle und rund 60 Kilometer von der berühmten Lagunenstadt Venedig entfernt.

Interhome-Tipp: Die 3-Sterne Ferienwohnung für bis zu 5 Personen in der Ferienanlage „I Larici“ , ist für sieben Nächte ab 684 EUR buchbar.

Deutschland, Harz: Freizeitspaß direkt vor der Haustür

Das Ferienhaus im Hasseröder Ferienpark, im gemütlichen Landhausstil und mit eigener Terrasse, ist groß genug für bis zu sechs Personen und ein Haustier. Zu den Vorzügen der Ferienanlage zählen: ein Hallenbad, eine Rutschbahn, ein Kinderspielplatz und Spielzimmer, eine Sauna und Kegelbahn. Darüber hinaus können Urlaubsgäste hier Tischtennis, Basketball oder Billard spielen. Während der Saison bietet die Ferienanlage auch Kinderbetreuung an; das Frühstück kann separat hinzugebucht werden.

Die Anlage liegt nur knapp 4km vom Ortskern der Stadt Wernigerode entfernt, die mit ihrer historischen Altstadt, dem Schloss Wernigerode und dem Luftfahrtsmuseum punktet. Besonders zu empfehlen: eine Fahrt mit der traditionellen Schmalspurbahn auf den Brocken.

Interhome-Tipp: Das 3-Sterne Ferienhaus für bis zu 6 Personen im „Hasseröder Ferienpark“ ist für sieben Nächte ab 928 EUR buchbar.

Österreich, Kärnten: Urlaubs-Zuhause direkt am See

Geeignet für eine Familie mit bis zu 6 Erwachsenen und 2 Kindern liegt das Ferienhaus «Seehaus Blue Faak» nur 50m vom Faaker See entfernt. Das Besondere an dieser Unterkunft: die Mitbenutzung des privaten Badeareals der Anrainer mit 25m Seeuferlänge ist hier inklusive, ein Standup Paddel ist kostenlos nutzbar und es gibt eine Elektroboot-Lizenz für Gästeboote. Außerdem gibt es im privaten Garten ein eigenes Badehäuschen und einen Grill für entspannte Abende. Ausflugsziele in der Nähe: Tierpark Rosegg, Affenberg Burg Landskron mit Adlerwarte, das Casino Velden und die Erlebnistherme Villach. .

Interhome-Tipp: Das 4-Sterne Ferienhaus „Seehaus Blue Faak“ ist für sieben Nächte ab 1.116 EUR buchbar. (red)