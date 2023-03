Aerticket Austria: Workshops in Wien & Innsbruck

Im Rahmen der Schulungen erhalten die Teilnehmer von Anton Bily, Emirates Wien, Informationen über die Airline sowie über die Destination Dubai. Rainer Wieser erklärt was es neues bei AERTiCKET Austria gibt, darunter News zur Cockpit IBE, wie z.B. die neuen Umbuchungs-Möglichkeiten. Außerdem dürfen sich die Agents bei beiden Terminen über eine Tobala sowie über einen gemeinsamen Lunch freuen. Darüber hinaus wartet auf die Teilnehmer in Wien auch ein B777 Aircraft Visit - wichtig hier: die Veranstaltung findet im Security Bereich statt - Reisepass also nicht vergessen.

Workshops in Wien & Innsbruck

Die Workshops finden am Mittwoch, 19. April 2023 in Innsbruck (Villa Blanca) und am Mittwoch, 26. April 2023 Wien am Flughafen Wien statt.

Programm in Innsbruck:

Location: Villa Blanca

08:30 Uhr - Eintreffen der TeilnehmerInnen

09:00 Uhr - Beginn Workshop

13:00 Uhr - Ende Workshop

Anschließend ein leichter Business-Lunch - danach Ende der Veranstaltung

Tombola: Emirates MUC-DXB-MUC in Economy Class für 1 Travel Agent plus Partner

Programm in Wien

Location: Flughafen Wien - Vienna Airport Lounge

09:30 Uhr - Treffpunkt Emirates Service Desk – Terminal 3

10-11 Uhr - Emirates News, Anton Bily, Emirates Wien

11-12 Uhr - DTCM News, Destination Dubai, Andre Günther, DTCM DACH

12-13 Uhr - Lunch in Vienna Airport Lounge

13-14 Uhr - Aircraft Visit B777 Emirates

14-17 Uhr - AERTiCKET News, wie z.B. die neuen Umbuchungsmöglichkeiten in Cockpit, Rainer Wieser, AERTiCKET Austria

17:00 Uhr - Ende der Veranstaltung

Wichtig für die Teilnahme: einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitbringen!

Tombola: Emirates VIE-DXB-VIE in Economy Class für 1 Travel Agent plus Partner

Anmeldungen: bei AERTiCKET Austria unter der info(at)aer.at (red)