Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 11/12

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Möglicher Bahn-Streik in Großbritannien:

Die britische Eisenbahnergewerkschaft RMT hat für morgigen Samstag, den 18. März 2023, zu einem landesweiten Streik aufgerufen. 18 verschiedene Eisenbahnunternehmen haben ihre Beteiligung an dem Arbeitskampf angekündigt. Sollte der Streik wie geplant von statten gehen, ist mit erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Verzögerungen und Zugausfällen kommen.

Präsidentschaftswahlen in Montenegro:

Am Sonntag, den 19. März 2023, werden in Montenegro Präsidentschaftswahlen abgehalten. Sowohl im Vorfeld als auch nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Demonstrationen möglich. Daher ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Präsidentschaftswahlen in Kasachstan:

In Kasachstan wird am Sonntag ebenfalls ein neuer Präsident gewählt. Auch hier ist bereits im Vorfeld sowie insbesondere nach Verkündigung der Wahlergebnisse mit Protesten zu rechnen. Die Behörden verschärfen daher landesweit die Sicherheitsvorkehrungen.

Tag der Stille auf Bali:

Auf der beliebten indonesischen Urlaubsinsel Bali feiern die Menschen am Mittwoch, den 22. März 2023, Nyepi, den Tag der Stille, der auch als balinesisches Neujahr bezeichnet wird. Die meisten Bewohner bleiben an diesem Tag zu Hause, auch der Ngurah Rai International Airport bleibt geschlossen. Alle Straßen rund um die Insel werden gesperrt. Die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen wird auch von Reisenden erwartet.

Tag der Republik in Pakistan:

Am Donnerstag, den 23. März 2023, findet in Pakistan der Nationalfeiertag statt. Anlässlich des Termins besteht eine erhöhte Gefahr terroristischer Anschläge, daher verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Es ist mit Behinderungen im Verkehr sowie mit Einschränkungen der Kommunikation, insbesondere hinsichtlich des Mobilfunknetzes, zu rechnen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)