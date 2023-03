Skytrax Awards: Zwei Preise für den FH München

„Best Airport Staff in Europe“ und „Best Airport in Central Europe“

Bei der Preisverleihung im Rahmen der Passenger Terminal EXPO in Amsterdam wurde der Münchner Airport mit den Auszeichnungen „Best Airport Staff in Europe“ und „Best Airport in Central Europe“ geehrt. Im globalen Vergleich liegt Bayerns internationales Luftverkehrsdrehkreuz auf dem siebten Rang und ist damit der einzige deutsche Flughafen unter den Top-10 der Weltrangliste.

Flughafenchef Jost Lammers zeigte sich sehr erfreut über diesen Erfolg: „Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere Flughafen MitarbeiterInnen als Beste in Europa abgeschnitten haben. Die Auszeichnungen sind eine Anerkennung für das Engagement und die harte Arbeit unseres gesamten Airport-Teams, insbesondere während der Herausforderungen, die mit dem plötzlichen Wiederanstieg des Luftverkehrs nach der Pandemie verbunden waren.“

Edward Plaisted, CEO von Skytrax, sagte: „Wir gratulieren dem Flughafen München zu dieser wichtigen Kundenauszeichnung für das Jahr 2023. Die letzten Jahre waren für die Flughäfen weltweit extrem herausfordernd, und nach der Covid-19-Pandemie ist es erfreulich, dass sich die Passagierzahlen wieder normalisieren und der Flughafen München von seinen Kunden als führender Flughafen anerkannt wird.“

Über d ie World Airport Awards

Die World Airport Awards, die vom Londoner Luftfahrtforschungsinstitut Skytrax verliehen werden, gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Luftfahrtbranche. Sie basieren auf einer Umfrage von Passagieren aus der ganzen Welt und spiegeln somit das Feedback und die Meinungen von rund 8.8 Mio. befragten Reisenden aus über 60 Ländern wider. Sämtliche Ergebnisse der neuen Erhebung können unter folgender Adresse abgerufen werden: www.worldairportawards.com (red)