China Airlines fliegt neu nach Prag

Jeden Dienstag und Samstag geht es von Taipeh nach Prag mit Abflug um 23:20 Uhr am Flughafen Taoyuan und Ankunft um 07:10 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen. Der Rückflug startet um 11:05 Uhr Ortszeit in Prag und landet nach einem Flug von 12 Stunden und 30 Minuten am nächsten Morgen um 05:35 Uhr am Flughafen Taoyuan. Der A350 ist mit 32 Business Class-, 31 Premium Economy Class- und 243 Economy Class-Sitzen konfiguriert.

Sonderpreise und doppelte Prämienmeilen

Um den Start von Prag als neuestes europäisches Ziel zu feiern, bietet China Airlines Hin- und Rückflüge in der Economy Class ab 850 EUR an; Dynasty-Mitgliedern werden auch Prämienmeilen als Bonus angeboten. Paragon-Mitglieder, die vor Ende September einen Flug zwischen Taipeh und Prag nehmen, erhalten doppelte Meilen. Emerald-Mitglieder erhalten 50% Bonusmeilen und Gold-Mitglieder erhalten 20% Bonusmeilen. Dynasty-Mitglieder können jetzt auch Miles and Cash auf allen Strecken verwenden.

Osteuropa mit Potenzial

China Airlines hat einen positiven Ausblick auf die Reiseerholung nach der Pandemie. Die Zahl der Europareisenden ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, wobei der osteuropäische Markt das größte Wachstum verzeichnet. Da sowohl die Geschäfts- als auch die Reisenachfrage im asiatisch-pazifischen Raum stetig wächst, bietet Osteuropa einen Markt mit großem Potenzial. China Airlines fliegt derzeit viermal wöchentlich auf der Strecke Taipeh-Wien. Taipei-Prag wird ab dem 18. Juli zwei Flüge pro Woche durchführen. Bis zu sechs wöchentliche Flüge nach Wien oder Prag geben Reisenden mehr Flexibilität auf ihren österreichischen und tschechischen Reiserouten. Prag ist nach Frankfurt, Amsterdam, London, Rom und Wien das sechste europäische Ziel im Netzwerk der Airline. (red)