Niederösterreich-Card: Neuerungen zum Start in die Ausflugssaison

Die Pläne und Besonderheiten für die Ausflugssaison 2023/ 24 wurden bei der heutigen Konferenz im Haus der Digitalisierung in Tulln präsentiert: 16 neue Ausflugsziele sind heuer dabei - die Zahl der möglichen Ausflugsziele mit fast 350 demnach so hoch wie nie zuvor.

Auch der Rückblick auf die vergangene Ausflugssaison ist durchwegs positiv. So haben rund 150.000 KundInnen die Ausflugskarte in der letzten Saison genutzt, und damit rund 35% mehr als im Vorjahr. Und: Es werden auch mehr Ausflüge unternommen. So wurden in der letzten Saison durchschnittlich 6,72 Ausflüge pro Card gemacht - was einer Steigerung von gut 10% entspricht.

Breite Angebotspalette

Von Tier- und Naturparks, Museen, Abenteuerparks bis hin zu Bergbahnen, Naturerfahrung und Wellness - das Angebot der Niederösterreich-Card ist wieder umfangreich. Heuer fungiert die Niederösterreich-CARD als door-opener bei exakt 348 Ausflugszielen in Niederösterreich und den benachbarten Bundesländern, so riesig war die Auswahl nie zuvor.

Auch bei den 16 neuen Partnern ist das Themenspektrum breit: Von Stadtspaziergängen über Schlösser, Regionsmuseen, Waldseilgärten, Steinzeit- und Keltendörfer, Schaugärten, Museen und Erlebnisparks ist in Niederösterreich, Wien und der Steiermark alles dabei.

Rundum neu

Auffällig ist auch das neue Erscheinungsbild der Niederösterreich-Card: Jünger und frischer soll die Ausflugskarte schon rein optisch nun besonders attraktiv auf Ausflugsbegeisterte, abenteuerlustige Familien und aktive, kulturinteressierte SeniorInnen wirken. Aber auch das Angebot soll künftig noch besser auf die Wünsche der KundInnen zugeschnitten werden.

Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD präsentierte seine Pläne für die neue Saison und erklärte: „In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns nicht nur um ein attraktives Angebots-Portfolio bemüht, sondern uns auch sehr intensiv mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer KundInnen und Kunden beschäftigt. Die Online-Nutzung wird immer stärker, und genau in diese Richtung führt unsere Digitalisierungsoffensive. Die Card wird digital individueller und die Card-Community soll noch näher zusammenrücken – Stichwort user generated content.“

Angebote & Aktionen

Bewährte und beliebte Zusatz-Benefits soll es natürlich auch weiterhin geben: Mit 27.900 verkauften Niederösterreich-CARDs allein in der Vorweihnachtszeit war die Weihnachtsaktion „12+3-Monate“ 2022 die erfolgreichste in der Geschichte der Ausflugskarte.

Auch die Bonuspunkte-Aktion in Zusammenarbeit mit der Niederösterreichischen Wirtshauskultur wird 2023/ 24 weitergeführt: Damit können Wirtshausgäste bei jedem Konsum mit der Niederösterreich-Card Punkte sammeln und diese dann später in einen Wirtshauskultur-Gutschein verwandeln.

Weitere Informationen unter: www.niederoesterreich-card.at (red)