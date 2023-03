Airport Klagenfurt bietet wieder Tag der offenen Tür

Am 8. Juli lädt der Airport bei freiem Eintritt zum Tag der offenen Tür: Die Airport-Partner präsentieren sich, Destinationen werden vorgestellt, es gibt eine attraktive Flugshow, Leistungsschau, und selbstverständlich kommen Kulinarik und Kinderprogramm nicht zu kurz.

Blick hinter die Kulissen eines Flughafens

Mehr als 3.000 begeisterte BesucherInnen stürmten letzten Sommer den Airport in Klagenfurt Annabichl. Flying Bulls, Eurofighter, Flugsimulatoren und viele andere Attraktionen zogen die Gäste in ihren Bann. Wer auch heuer wieder einen Blick hinter die Kulissen eines Flughafens werfen möchte, für den ist am Samstag, der 8. Juli 2023, Gelegenheit dazu. (red)