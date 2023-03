MSC Cruises: Kinder- und Familienangebote der MSC Euribia

MSC Cruises präsentiert sein Familienangebot mit neuen Entertainment-Highlights für die MSC Euribia, die bereits im Juni erstmals in See stechen soll. So umfasst der Indoor-Kinderbereich des neuesten Flaggschiffes insgesamt 700m2 - aufgeteilt in sieben Clubs - die ausschließlich Kindern und Teenagern gewidmet sind. Aber auch darüber hinaus bietet die Reederei spannende Aktivitäten, Spiele und Shows für Klein und Groß. Dank des vielfältigen Unterhaltungsangebots und der verlängerten Öffnungszeiten (9:00 – 24:00 Uhr) können die Clubs von Familien außeredem fast rund um die Uhr genutzt werden.

„Wir freuen uns, unser familienfreundliches Angebot an Bord der MSC Euribia vorzustellen. Gestaltet mit der neuesten Technologie und unter Berücksichtigung aktueller Trends wollen wir die Bedürfnisse neuer Generationen von Kindern und ihren Familien erfüllen. Das Unterhaltungsangebot an Bord spiegelt mit neuen Innovationen und ökologischen Komponenten auch das Nachhaltigkeitsengagement der MSC Euribia wider", so Matteo Mancini, Senior Manager Youth Entertainment bei MSC Cruises, dazu.

Clubs für jedes Alter

Die Kinderclubs an Bord umfassen:

Speziell für Babys: Baby Club Chicco Eco (0-2 Jahre) mit qualifiziertem und zertifiziertem Personal für die Betreuung der jüngsten Gäste

Für die jüngeren Kinder: Mini Club (3-6 Jahre) und Juniors Club (7-11 Jahre)

Für die älteren Kinder: Young Club (12-14 Jahre), Teens Club (15-17 Jahre) und Teens Lab (12-17 Jahre)

Für Kinder und Erwachsene: MSC Foundation Youth Centre

Details zu den Clubs:

Baby Club Chicco Eco: dieser Bereich wurde von der Artsana-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Babymarke Chicco unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entworfen. Er bietet einen speziellen Spielbereich für Babys und Kleinkinder unter drei Jahren.

MSC Foundation Youth Centre: ein eigener Bereich für Kinder und Jugendliche, in dem sie an unterhaltsamen und lehrreichen Edutainment-Aktivitäten teilnehmen können, um mehr über die Bedeutung der Umwelt zu lernen. Aber auch Erwachsene haben hier die Möglichkeit, mehr über die Programme und Anliegen der MSC Foundation zu erfahren.

Extra-Raum für den Teens Club: Der neue Bereich bietet noch mehr Platz und Aktivitäten, um den Bedürfnissen der Teenager gerecht zu werden. Er verfügt über eine große Auswahl an unterhaltsamen Spielen und Konsolen, darunter PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, VR, Kicker, Tischtennis und vieles mehr.

Quizshow World Quest: hier werden Gäste zu einer interaktiven Reise an Bord mit einer fesselnden Quizshow über Geographie und Trivia eingeladen. Die schlauesten Köpfe können sogar Preise gewinnen.

Spionage-Spiel Caravaggio: Zum ersten Mal an Bord hat MSC Cruises eine unvergessliche Spionage-Spielshow über Kunst entwickelt. Die Teilnehmer untersuchen dabei einen Kunstraub in einem Museum. Sie müssen herausfinden, wie ein wertvolles Gemälde gestohlen wurde und versuchen, den Dieb zu fassen.

Familien-Entertainment-Highlights der MSC Eurbia:

Z Active: Kinder und Jugendliche können aus einem großen Sportprogramm mit Fußball, Basketball, Zorb-Ball, Pickleball und Hoverboards wählen.

MasterChef at Sea Juniors: In Anlehnung an die erfolgreiche TV-Show MasterChef können Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an Bord an einem aufregenden Kochwettbewerb teilnehmen. Dabei können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich mit gesunden Zutaten und Rezepten gut ernähren.

MSC Dance Crew: Dahinter verbirgt sich ein aufregender Wettbewerb, der in Zusammenarbeit mit der TV-Produktionsfirma Fremantle entwickelt wurde. Bei der MSC Dance Crew treten Teams von Gästen im Alter von zehn bis 17 Jahren gegeneinander an, um den ultimativen Titel der Dance Crew des Jahres zu gewinnen.

Kabine 12006 – Das geheime Spiel: In Anlehnung an die MSC Original-Webserie "Cabin 12006" werden die Gäste zu einem unvergesslichen Rätselspiel an Bord eingeladen, das Musik, Videos, TikTok-Challenges, Gedächtnis-Spiele und vieles mehr kombiniert.

Break the Wall: Eine immersive Hightech-Spielshow, bei der die Teilnehmer vor einem riesigen Screen stehen und bestimmen, welche Überraschungstests sie auf der Bühne vor einer Jury aus dem Publikum absolvieren sollen. Die interaktive Show sorgt mit Sicherheit bei allen für beste Unterhaltung.

Doremiland – die Dokumentation: Im Stil einer interessanten Doku wird auf den Kabinen eine exklusive Reise-Talk-Sendung ausgestrahlt, die einen spannenden Blick hinter die Kulissen der außergewöhnlichen Familienangebote von MSC Cruises ermöglicht.

Drohnen-Akademie 2.0: Ein aufregendes Drohnen-Staffelrennen, das bei Nacht durch Lichteffekte und leuchtende Drohnen zum Spektakel wird. Das Rennen bietet ein einzigartiges Erlebnis, bei dem POV-Kameras und VR zum Einsatz kommen. Die Gäste können in Teams gegeneinander antreten und müssen in kürzester Zeit 15 Hindernisse überwinden. (red)