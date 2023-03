Rewe Austria Touristik & Dertour Austria mit neuem Telefonkonzept

"Wir haben ein neues Telefonkonzept im Einsatz, das unsere Erreichbarkeiten deutlich erhöht. Alle unsere Marken sind jetzt über eine einheitliche Telefonnummer erreichbar. Auch in unserem Reservierungssystem haben wir vieles verbessert und auch die kompakten CRS-Schulungen laufen sehr gut an. Danke an dieser Stelle für das großartige Feedback dazu“, so Bereichsleiter Kundenmanagement Robert Biegler.

Alle Fragen - eine Nummer

Seit Februar ist die einheitliche Telefonnummer +43 662 4088 140 nun freigeschaltet, sie gilt für Fragen zu Dertour, ITS Reisen, Jahn Reisen und Meiers Weltreisen und bietet auch die Möglichkeit - je nach Anrufgrund – sofort zu spezialisierten MitarbeiterInnen weitergeleitet zu werden. So stehen in den Teams Salzburg und Wien - je nach Anwahl - SpezialistInnen zu den Bereichen

Sun & Beach Europa (Griechenland, Spanien, Italien, Kroatien, Türkei, Ägypten, Tunesien, Malta, Bulgarien, Zypern, Albanien, Montenegro)

restliche Länder Europa (Nord. Länder, Portugal (inkl. Azoren und Kapverden), Frankreich, Slowenien, Tschechien, Polen, Ungarn, Schweiz, Österreich, Deutschland, Niederlande, Slowakei, Städtereisen, Campurlaub)

Fernreisen

Spezialreisen (LIVE, Freizeitparks (inkl. Disney), Kreuzfahrten, Hausboote, Golfreisen, Rad/Aktiv/Wandern, Deluxe, Gruppenreisen)

zur Verfügung.

„Wir heben unser Service damit auf ein höheres Level, weil wir unseren Reisebüro-PartnerInnen die Zusammenarbeit erleichtern wollen. Letztlich ja zum beiderseitigen Nutzen“, so Biegler.

Gewinnspiel: Relax-Day auf Zakynthos

Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit ihren ReisebüropartnerInnen und um auch weiterhin ein gutes zwischenmenschliches Klima zu fördern startet der Veranstalter nun ein Gewinnspiel: „Spannung und Entspannung sollten sich ja immer abwechseln. Mit unserer umfassenden Schulungsoffensive und vielen Neuerungen bei den Systemen bringen wir viel Dynamik in die Beziehung mit den Reisebüro-Profis. Da ist es nur logisch, dass wir hin und wieder auch Entspannung bieten wollen. Dafür haben wir uns ein nettes Gewinnspiel einfallen lassen. Es geht für einen absoluten Relax-Tag auf die wunderbare Insel Zakynthos. Zum Abschalten und Krafttanken, und als kleines Dankeschön für unsere PartnerInnen“, freut sich Jörg Fermüller, Vertriebsleiter Dertour Austria & Rewe Austria Touristik.

Details zum Gewinnspiel

Dertou Austria und Rewe Austria Touristik laden gemeinsam mit dem Flugpartner Austrian Holidays am 23. Juni 2023 zu einem Relax-Day ins all-inclusive 5-Stern Resort Domes Aulus Zante nach Zakynthos ein. Dafür müssen die Agents zwei Quizfragen beantworten und die richtigen Lösungen an gewinnspiel@dertour.at schicken, Betreff: Tagesflug Zakynthos – one day off!

Es gibt 10 Reisen zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 15. April 2023.

Die Fragen:

1) Wie heißt das Katalogportal der DER Touristik?

informierender.de katalogportal.de wissender.de suchender.de

2) Ab wie vielen Stunden vor dem planmäßigen Abflug können AUA-Passagiere online für ihre Flüge einchecken?

Ab 12 Stunden vorab Ab 20 Stunden vorab Ab 47 Stunden vorab Ab 65 Stunden vorab

(red)