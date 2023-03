GBTA: Geschäftsreisen holen langsamer auf

Die Inflation, die wirtschaftlichen Probleme Chinas und ihre Auswirkungen auf die globalen Lieferketten sind laut Global Business Travel Association (GBTA) Gründe für die langsamere Normalisierung. Auch die grundsätzlichen Parameter geschäftlicher Reisen hätten sich geändert, erklärte Suzanne Neufang, CEO der GBTA.

Nachhaltigkeit, virtuelle Meetings

Die Entscheider über Dienstreisen hätten in der Pandemie gezwungenermaßen gelernt, dass virtuelle Meetings in mancher Hinsicht Vorteile böten, wenn auch andererseits der physische Kontakt nicht grundsätzlich zu ersetzen sei, so Neufang. Außerdem werde Nachhaltigkeit immer mehr zum Thema, und weniger Dienstreisen verringerten den CO2-Fußabdruck. Gleichwohl seien Geschäftsreisen zu internen Meetings nicht vollends außer Mode gekommen. Finanzunternehmen und Versicherungen lägen deutlich an der Spitze der Branchen, die die Reisetätigkeit wieder weitgehend auf Vor-Corona-Niveau betrieben, berichtete Neufang. Am anderen Ende der Skala fänden sich NGOs und Stiftungen.

Immerhin 45% der Reisemanager hätten ihr Budget inzwischen aufgestockt. Angesichts allgemeinen Fachkräftemangels seien auch die Ansprüche der Reisenden gestiegen: Viele erwarteten, dass sie „blended travel“ praktizieren können, um etwa an eine Dienstreise noch ein paar Urlaubstage in der Zielregion anzuhängen. Eine Umfrage bei ReisemanagerInnen habe ergeben, dass die ArbeitgeberInnen in dieser Frage gespalten sind: 41% erlauben es, Tendenz steigend, 42% nicht. (ag/red)