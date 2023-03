Balearen: Nachhaltigkeit im Fokus

In diesem Jahr zeichnete sich der Balearen-Stand durch Innovation und Technologie aus, denn er öffnete seine Türen für die Besucher mit der Schaffung der ersten virtuellen Welt im Metaverse, inspiriert von Posidonia oceanica – den Seegraswiesen.

Menorca, die Insel der kleinen Vergnügen

2023 ist zweifellos ein großes Jahr für die Insel Menorca, denn sie feiert ihr 30-jähriges Bestehen als Biosphärenreservat. Ein Titel, den sie dank ihrer unberührten Natur, ihrer Traumstrände, ihrer Gastronomie, ihrer Kultur, ihrer Geschichte und ihres Erbes trägt. Aus all diesen Gründen betrachten diejenigen, die Menorca besucht und seine Atmosphäre eingefangen haben, es als die Insel der kleinen Freuden.

Ein Besuch auf Menorca zeigt die Verbundenheit, die die Menorquiner mit ihrer Insel, Identität und ihren Wurzeln haben. Diese Verbundenheit hat sie dazu gebracht, ihr Territorium zu bewahren und die Nachhaltigkeit zu ihrem Markenzeichen zu machen. Menorca ist der Ort, an dem man 365 Tage im Jahr kleine, natürliche und nachhaltige Freuden genießen kann.

Ibiza, ein Paradies für Familien

In diesem Jahr hat sich Ibiza vorgenommen, die Touristenströme weiter anzukurbeln. Juan Miguel Costa, der Direktor des Fremdenverkehrsamtes von Ibiza, stellte die Insel als ideales Reiseziel für Familienreisen zu jeder Jahreszeit vor. Auf einer Fläche von 572 Quadratkilometern bietet Ibiza familienfreundliche Hotels und Resorts mit Unterhaltungsangeboten für die Kleinen, Schwimmbäder mit Rutschen, Animation, Kinderclubs und Kinderbetreuungseinrichtungen.

Ibiza hat ein großes kulturelles und landschaftliches Angebot, denn hier kann man eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen, indem man die alte Stadtmauer von Dalt Vila, die Verteidigungstürme oder die punische Nekropole Puig des Molins besucht, wo die Kleinen an Workshops teilnehmen können, die sie für einen Tag zu Archäologen machen. Die Insel bietet auch die Möglichkeit, Wassersport an Bord eines Katamarans, eines Surfbretts oder sogar eines aufblasbaren Sofas zu betreiben.

Mallorca, eine Kinoinsel

Ziel Mallorcas ist es, ein Modell des Gleichgewichts zwischen Territorium, Tourismus und Gesellschaft zu schaffen, das sowohl Besucher als auch Einwohner zufriedenstellt. Ein Hauptpunkt dieser Strategie ist die Diversifizierung der Produkte, sodass die Nachhaltigkeit angetrieben wird. Von besonderer Bedeutung sind Sport, Natur und MICE, Kultur oder Gastronomie.

In diesem Zusammenhang wir auch der Aufschwung der audiovisuellen Industrie hervorgehoben, ein strategischer Sektor, der zur Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaft beitragen soll. In diesem Zuge wird der Plan zur Förderung der audiovisuellen Industrie erläutert. Vom Projekt "Green Film Shooting" zur Sicherstellung nachhaltiger Dreharbeiten bis hin zu Maßnahmen zur Förderung des Sektors, wie die Sammlung von sechs Kurzfilmen, "Mallorca Soul", die zur Bewerbung der Insel erstellt wurden. Ebenso wie das übrige Wirtschaftsgefüge arbeitet Mallorca daran, dass die audiovisuellen Produkte auch die wesentlichen Elemente der Nachhaltigkeit enthalten.

Mallorca bietet somit eine Vielzahl an Drehorten, die es zu einem unvergleichlichen Filmschauplatz machen. Viele große Produktionen haben sich bereits für die Insel entschieden, um dort ihre Projekte zu drehen.

Formentera, das kleine Paradies

Sicherheit und Nachhaltigkeit sind in diesem Jahr die beiden Schlüsselbegriffe für Formentera. Alejandra Ferrer, Vizepräsidentin und Stadträtin für Tourismus des Consell Insular de Formentera, stellte den Vorschlag der Insel für 2023 vor, der sich weiterhin auf ein nachhaltiges Wachstum durch Projekte konzentriert, die einen sicheren Tourismus auf Formentera garantieren.

Formentera Eco will den natürlichen Rhythmus und die Ruhe, die für die Insel so charakteristisch sind, durch eine vom Consell Insular de Formentera geförderte Regelung des Autoverkehrs bewahren. Ziel ist es, die Insel zu einem nachhaltigen Ort zu machen, sowohl für die jetzigen als auch für die künftigen Generationen.

Andererseits wird zur Förderung des nachhaltigen Tourismus das Projekt "Save Posidonia" durchgeführt, ein Pionierprojekt im westlichen Mittelmeer zum Schutz der Posidonia oceanica, die eine wichtige Bedeutung für Formentera hat. Das Seegras spielt eine wichtige Rolle bei der Filterung von Sedimenten und trägt zur Erhaltung der Qualität und des Sauerstoffgehalts des Unterwasserökosystems bei. (red)