DRV-Bilanz 2022: Reisebranche im Aufwärtstrend

Die Ausgaben der Deutschen für Reisen (vorab gebuchte Leistungen) haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt – von 28,8 Mrd. EUR auf nunmehr 58,6 Mrd. EUR. Sie liegen zum Vor-Corona-Wert von 69 Mrd. Mrd. noch 15,7% im Minus. Das teilt der Deutsche Reiseverband (DRV) zur Eröffnung der weltweit größten Reisefachmess ITB Berlin mit. Grundlage der jetzt fertiggestellten Bilanz des gesamten Touristikjahres 2021/2022 (1. November 2021 bis 31. Oktober 2022) sind Auswertungen der GfK für den DRV. Erfasst werden hierbei Urlaubs- und Privatreisen ab mindestens einer Übernachtung, die vor Reiseantritt gebucht wurden. „Das ist eine überaus positive Entwicklung, trotz des bereits ein Jahr andauernden Kriegs in der Ukraine und hoher Inflation“, sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig.

44% aller Reiseausgaben sind Pauschal- und Bausteinreisen

Erfreuliche Entwicklung für die Reiseveranstalter und Reisebüros: Reisende buchten 2022 Pauschalreisen im Wert von 25,9 Mrd. EUR – das ist gegenüber 2021 eine Steigerung um 148%. Damit nähert sich der Wert der Pauschal- und Bausteinreisen der Veranstalter wieder den Vor-Corona-Ständen an. „Die Pauschalreise ist zurück“, so Fiebig. Die Zahlen zeigen auch: Der Anteil der von Veranstaltern organisierten Reisen an den Gesamtreiseausgaben erhöht sich - nach den massiven Einbrüchen in der Corona-Zeit auf zuletzt 36% im Jahr 2021 - wieder auf nunmehr 44%. Vor der Pandemie wurden über 50% der Privat- und Urlaubsreisen als von Veranstaltern organsierte Reisen gebucht. „Während der Corona-Jahre sind viele Urlauber individuell auf eigene Faust gereist - vornehmlich innerhalb Deutschlands und in die nähere Umgebung. Diese Reisen werden üblicherweise ohne Reisebüros und Reiseveranstalter organisiert“, so Fiebig. Im vergangenen Jahr hat sich das Blatt gewendet. Auslands- und Fernreisen sowie Kreuzfahrten waren wieder gefragt. „Gleichzeitig sind Aspekte wie Sicherheit und Flexibilität für die Reisenden wichtiger geworden. Hier punkten die von Veranstaltern organisierten Reisen als sicherste Reiseform und die Beratung der Profis in den Reisebüros“, so der DRV- zum Anstieg des Anteils.

Die Top-Sommerreiseziele: Türkei, Griechenland, Spanien, Ägypten

Das Touristikjahr 21/22 begann Corona-bedingt zum Jahreswechsel Ende 2021 / Anfang 2022 mit einer sehr schwachen Wintersaison. Fernreisen, Kreuzfahrten und Studienreisen waren durch behördliche Verfügungen und Einschränkungen sowie Einreisebeschränkungen diverser Länder gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Im Sommer 2022 dann die Wende: Viele Beschränkungen fielen weg, in die meisten Länder konnte wieder gereist werden und die wiedergewonnene Reisefreude brach sich Bahn. Das spürten besonders Reisebüros und die Online-Reiseportale, bei denen es mit den kurzfristigen Buchungen vor allem für Flugpauschalreisen ans Mittelmeer steil aufwärts ging. Türkei, Griechenland, Spanien und Ägypten waren besonders gefragt. Die Nachfrage nach Hochseekreuzfahrten im Mittelmeer und Flusskreuzfahrten für die Fahrtgebiete in Deutschland kehrte spürbar zurück. Der Nachholeffekt für Fernreisen zeigte sich besonders für Ziele in der Karibik und im Indischen Ozean. So lagen die Buchungen etwa für die Malediven sehr deutlich über dem 2019-Niveau. Insgesamt erreichten die Reiseausgaben (vorab gebucht) im Sommer fast das Rekordniveau des Sommers 2019 – sie lagen lediglich rund 2% darunter.

Reiseausgaben einschließlich Kosten im Urlaubsland steigen

Insgesamt gaben die Deutschen für ihre Urlaubsreisen 84 Mrd. EUR aus – hierbei sind auch die Reiseleistungen wie etwa Ausflüge und Nebenausgaben im Zielgebiet mit eingerechnet. Gegenüber dem Vorjahr (44 Mrd. EUR) ist dies nicht ganz eine Verdopplung. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag die Gesamtsumme der Reiseausgaben bei fast 100 Mrd. EUR. Der Rückgang des Tourismus während Corona hatte nicht nur Auswirkungen auf die deutsche Reisewirtschaft, er hatte auch schwerwiegende Folgen in vielen Reiseländern, denn die Deutschen gehörten in den Vor-Corona-Jahren zu den größten Nettodevisenbringern im internationalen Reiseverkehr. Mit der Rückkehr der Touristen verbessert sich auch die Situation in den Zielgebieten – der Jobmotor Tourismus springt wieder an.

Kreuzfahrtenmarkt auf Erholungskurs

Am eindrucksvollsten zeigte sich die Erholung bei den Kreuzfahrten. Dieser Markt war besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Im vergangenen Touristikjahr stiegen die Ausgaben bei Hochsee- und Flussreisen gegenüber 2021 zusammengerechnet um 258% auf 4,1 Mrd. EUR. Der Hochseekreuzfahrtenmarkt erzielte dabei nach GfK-Angaben einen Umsatz von 3,4 Mrd. EUR (plus 277% gegenüber Vorjahr) und die Flusskreuzfahrt von 685,3 Mio. EUR (plus 184%). Mit dem erfolgreichen Wiederanlauf des Reisegeschäfts sind die Zuwachsraten ermutigend, noch liegen die Umsätze des vergangenen Jahres aber noch rund ein Drittel unter den Vor-Pandemie-Ständen. Bei der Anzahl der Reisen zeigte sich ebenfalls der Aufwärtstrend: So gab es im zurückliegenden Touristikjahr insgesamt 3,2 Mio. Kreuzfahrtreisen (2019 waren es 3,7 Mio. Reisen). (red)