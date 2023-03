Neuer AIDA Katalog 2023 „Zusammen in die Welt“

Neben eindrucksvollen Bildern sind auf 142 Seiten viele Inspirationen und Ideen für den nächsten AIDA Urlaub enthalten. Im ersten von drei Kapiteln werden die unterschiedlichen Zielgebiete vorgestellt. Von AIDA Reisen ab Deutschland in der Nord- und Ostsee über Kreuzfahrten im Mittelmeer und entlang der Adria bis hin zu Fernreisezielen wie Asien oder Karibik.

Das zweite Kapitel dreht sich um die AIDA Welt mit Informationen zu Inklusivleistungen, MyAIDA, Kabinen, Kulinarik, Wellness und Sport, Familie, Entertainment, Ausflüge, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit. Das dritte Kapitel widmet sich der Vorstellung der Schiffsflotte. Eine erste Orientierung bieten die Decksgrundrisse. Am Ende des Katalogs ist Wissenswertes zur An- und Abreise zusammengefasst und eine Routenübersicht integriert. Auf den interaktiven Sonderseiten gibt es tiefere Einblicke in die angesteuerten Traumziele, zur Kulinarik sowie zum Entertainmentprogramm.

Infos und Materialien

Interessante digitale Inhalte, wie AIDAradio Playlisten und Podcasts oder Artikel aus dem Online-Magazin AIDA Inspiration, lassen sich über praktische QR-Codes aufrufen – ganz einfach per Smartphone-Scan. Dem Katalog liegen Angebotsbroschüren mit den Routenhighlights im Sommer 2023 sowie im Winter 2023 / 2024 bei. Mit jeder Buchung sammeln EXPIclub Mitglieder Punkte, die sie für EXPIpep Reisen auf den AIDA Schiffen einlösen können. Für alle Vertriebspartner gibt es dazu die passende Reisebürodeko sowie eine neu aufgelegte Counterinfo zum Bestellen im AIDA Expinet unter www.expinet.de. (red)