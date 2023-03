Visit USA: Einladung zum Filmevent in Linz

Der Filmabend der Extraklasse findet am 27. März 2023 um 18:45 Uhr im Hollywood Megaplex Plus City Kinosaal 13, Plus Kauf Straße 7, 4061 Pasching, statt. Die TeilnehmerInnen dürfen sich dabei auf die beiden Brand USA Filme „America´s Musical Journey“ und den preisgekrönten Dokumentarfilm „Into America´s Wild” freuen. Beide Filme sind sonst nicht in österreichischen Kinos zu sehen und bieten somit eine exklusive Premiere. Neben diesen spannenden Vorführungen erhalten die Teilnehmer auch die neueste Broschüre von Visit the USA und tip, sowie Infos von Dertour und Condor. Auch eine kleine Stärkung wird es geben.

„America´s Musical Journey“ ist eine Abenteuerreise quer durch das musikalische Erbe der Vereinigten Staaten und die Städte, in denen die Wurzeln der amerikanischen Musikkultur liegen. Abseits ausgetretener Pfade entführt „Into America´s Wild“ die Zuschauer zu beeindruckenden Landschaften und der spektakulären Wildnis der amerikanischen Naturschauplätze."

Alle Infos zum Filmevent:

Datum: 27. März 2023

27. März 2023 Uhrzeit: ab 18:45 Uhr

ab 18:45 Uhr Dauer: bis ca. 21:00 Uhr

bis ca. 21:00 Uhr Location: Hollywood Megaplex Plus City Kinosaal 13, Plus Kauf Straße 7, 4061 Pasching

Anfahrt: Erreichbar mit Straßenbahn 3 und 4, auch Parkgarage bzw. Parkplätze vorhanden.

Anmeldung: bis spätestens 21. März 2023 unter vusaaustria@gmail.com (red)