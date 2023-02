GTA Waterways präsentiert Reise-Highlights 2023

Das beliebte Donauschiff und der Stolz von Eigentümer und Geschäftsführer Anton Aigner, die MS Nestroy, befährt neben dem Klassiker, der Donaukreuzfahrt, in dieser Saison auch Rhein, Main, Mosel sowie Holland & Flandern im Frühjahr zur Tulpenblüte. Durch das Tal des Portweins geht es auf dem Rio Douro an Bord der MS Douro Spirit. Auch Rhône und Seine in Frankreich können mit den schwimmenden Hotels von GTA Waterways erkundet werden.

NEU im Programm ist das familiäre Hochsee-Schiff MS Hamburg. Mit maximal 400 Gästen an Bord gilt es, besondere Reiserouten abseits des Massentourismus in Grönland, Kanada und Nordamerika oder auf den Nordseeinseln zu erleben.

GTA-Stand auf der Ferienmesse Wien

GTA Touristik wird in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Stand (C-0724) auf der Ferienmesse Wien vertreten sein. Dort beraten die Reiseexperten neben den Fluss- und Hochseekreuzfahrten von GTA Waterways auch gerne über die Rundreisen der Marke GTA Skyways. Im Rundreise-Portfolio gibt es neben einigen Destinationen, für die der Veranstalter schon lange bekannt ist, auch viel Neues. Ein Highlight ist die Ägypten Reise, eine perfekte Mischung aus Kultur, Nilkreuzfahrt und Baden. (red)