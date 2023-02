Verkehrsbüro veranstaltet Lehrlingsdays

"Komm zu den Lehrlingsdays in Wien, Salzburg oder Kitzbühel und lerne uns und unsere Vielfalt kennen. Finde heraus, welcher Lehrberuf am besten zu dir passt und gewinne mit etwas Glück eine PS5", damit lockt die Verkehrbüro AG zu ihren Karrieretagen. Denn insgesamt hat das Unternehmen über 60 Lehrstellen in verschiedenen Berufen zu vergeben.

Weitere Infos zu den Lehrlingsdays

Folgende Lehren stehen bei den Unternehmen Austria Trend/Bassena, Eurotours, Palaisevents, Radisson Blu, Radisson Individuals & Ruefa zur Auswahl:

Bürokaufmann (m/w/d)

E-Commerce Kaufmann (m/w/d) bei Eurotours

E-Commerce Kaufmann (m/w/d) im Bereich Hospitality

HGA Lehrling (m/w/d)

Hotelkaufmann (m/w/d)

Informationstechnologie – Schwerpunkt Systemtechnik (m/w/d)

Kochlehrling (m/w/d)

Konditorlehrling (m/w/d)

Reisebüroassistent (m/w/d)

Restaurantfachlehrling (m/w/d)

Termine & Locations:

Wien:

Montag, 6. März 2023

Austria Trend Hotel Savoyen Wien

Rennweg 16, 1030 Wien

Salzburg:

Mittwoch, 8. März 2023

Austria Trend Hotel Europa Salzburg

Rainerstraße 31, 5020 Salzburg

Kitzbühel:

Donnerstag, 9. März 2023

Eurotours Kitzbühel

Kirchberger Str. 8, 6370 Kitzbühel

Nähere Infos und Anmeldung unter: www.lehrlingsdays.at (red)