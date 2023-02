St. Johann: Kinder-Erlebniswoche zum Saison-Abschluss

Die einzigartige Erlebniswoche für Familien in St. Johann, Salzburg die bisher immer im Sommer über die Bühne ging, wird heuer zum bereits zweiten Mal als Winteredition ausgetragen. Die jungen TeilnehmerInnen erwartet dabei unter anderem: eine Kinderolympiade, eine Märchenwanderung, der ÖSV Freeskier Day und viele weitere winterlich coole Aktivitäten.

Hannes Rieser, Geschäftsführer vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg sagt dazu: „Unsere Kinderwoche ‚JoKiWo‘ erfreut sich einer großen Nachfrage und die zweite Winteredition steht bereits in den Startlöchern. Darüber hinaus präsentiert sich unsere Region schneesicher und bietet Familien mit Kindern wunderbare Möglichkeiten, den Wintersport in seiner ganzen Pracht zu erleben."

Programm der "JoKiWo"

Die kommende JoKiWo findet heuer in den Osterferien, von 3. bis 7. April 2023, statt. Zum Start der „JoKiWo“ werden gleich am Montag die Bergbahnen unter professioneller Führung inspiziert. Die Kids und Teens erfahren mehr über die Seilbahntechnik, Motoren im Maschinenraum und Beschneiungsanlagen. Richtig aufregend wird’s im Cockpit einer Pistenraupe.

Einen knisternden Familienspaß verspricht eine Märchenwanderung am 4. April 2023, mit anschließender Marshmallow-Grillerei. Ein weiterer Höhepunkt ist der ÖSV Freeskier Day am 5. April 2023. Gemeinsam mit professionellen TrainerInnen vom ÖSV werden die Rampen und Sprungelemente im coolen Snowpark getestet. Das Kasperltheater ist am selben Tag besonders für die jüngsten Gäste empfehlenswert. Am vorletzten Tag der „JoKiWo“ wartet eine spannende Schnitzeljagd im Stadtzentrum von St. Johann. Für einen krönenden Abschluss sorgt dann die Kinderolympiade am 7. April 2023, bei der sich alle TeilnehmerInnen in spielerischer Form sportlich messen können.

Mehr Infos zur „JoKiWo“ unter: www.josalzburg.com/de/aktivitaeten/st-johanner-kinderwoche-im-winter (red)