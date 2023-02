China Airlines: neu nach Busan und Stopover-Angebot

Ab 26. März fliegt China Airlines wieder nach Busan (PUS), zu Beginn vier Mal in der Woche. Die für FirmenkundInnen und Urlaubsgäste wichtige Strecke werde schrittweise erhöht und ab 1. Juni täglich bedient, wie die taiwanesische Nationalairline mitteilt.

Ab 27. März fliegt China Airlines drei Mal in der Woche von Rom nach Taipeh. Geflogen wird wie ab Wien mit dem modernen A350. Abflug in Rom ist am Montag, Mittwoch und Freitag um 11:30 Uhr. Ankunft in Rom immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 07:45 Uhr.

Stopover-Angebot in Taipeh

Alle China Airlines Passagiere erhalten im Luxushotel Novotel Taipei Taoyuan International Airport 50% Ermäßigung auf den tagesaktuellen Preis. Der Buchungszeitraum gilt bis 30. Juni 2023, Reisezeitraum bis 31. August 2023. Mehr Informationen hier: www.novoteltaipeiairport.com/news-detail/290/ (red)