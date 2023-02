Qatar Airways offizielle Fluggesellschaft der Formel 1

Next Slide

Die Fluggesellschaft gab die Erweiterung ihres Portfolios an Sportpartnerschaften im Rahmen einer Veranstaltung in Doha bekannt. Zusätzlich zu der globalen Partnerschaft wird Qatar Airways in diesem Jahr Titelsponsor von drei Grands Prix™ sein: dem Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19. - 21. Mai), dem Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21. - 23. Juli) und dem Qatar Airways Qatar Grand Prix (6. - 8. Oktober).

„Die besten Partnerschaften gedeihen auf der Grundlage gemeinsamer Werte. Sowohl Qatar Airways als auch die Formel 1® sind globale Marken, die eine Leidenschaft für Innovation, Präzision und Luxus teilen“, so Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker. „Als Marke glauben wir an die Kraft des Sports, Menschen zu vereinen, und deshalb haben wir die spannendsten Sportereignisse ausgewählt und eine Vielzahl neuer und herausragender Sportinitiativen gesponsert. Mit 23 Stationen in der Weltmeisterschaft 2023 ist die F1® ein globaler Sport, der einen globalen Airline-Partner benötigt, der umfassende globale Verbindungen bietet. Daher ist Qatar Airways der perfekte Partner für eine der begehrtesten Sportserien der Welt.“

Tickets und Reisepakete

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte werden Motorsportfans die Möglichkeit haben, ihre Lieblingsteams und - bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit fahren zu sehen, wenn die F1® vom 6. bis 8. Oktober 2023 zum Qatar Airways Grand Prix nach Qatar zurückkehrt. Neben dem Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 wird der Lusail International Circuit vom 17. bis 19. November Gastgeber des Qatar Moto GP sein. Weitere Motorsportereignisse in Qatar sind der Internationale Automobilsalon Qatar im Oktober 2023 und die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) World Endurance Championship im Jahr 2024.

Discover Qatar, die Destination Management Company von Qatar Airways, bietet als erstes Unternehmen Tickets für den Formel 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 an. Discover Qatar hat exklusiv ein umfassendes Angebot an Hotel- und Ticket-Inklusivpaketen für seine weltweiten Handelspartner auf den Markt gebracht, das Tribünen- und Paddock Club-Tickets umfasst, wie es in einer Mitteilung heißt. Alle Pakete enthalten eine kostenlose Eintrittskarte für den Internationalen Automobilsalon Qatar, der vom 5. bis 14. Oktober in Doha stattfindet, mit freundlicher Genehmigung von Qatar Tourism.

Qatar Airways Holidays unterstreicht die Partnerschaft mit einer begrenzten Anzahl von All-Inclusive-Reisepaketen, die es Fans auf der ganzen Welt ermöglichen, das Event zu besuchen und an exklusiven Erlebnissen wie Boxengassenrundgängen, geführten Streckenbesichtigungen und Zugang zu besonderen Veranstaltungen mit Auftritten von F1®-Topfahrern teilzunehmen. Die Ultimate F1® Experience-Pakete beinhalten Hin- und Rückflüge mit Qatar Airways, Premium-Hoteloptionen, Tickets für das Rennen sowie weitere spannende Erlebnisse und Vorteile.

Großer Event in Doha

Zur Feier dieser Partnerschaft veranstaltete Qatar Airways einen besonderen Abend für die Öffentlichkeit auf dem Lusail Boulevard in Doha, um die Ankündigung von F1® zu feiern und das Bewusstsein für alle Motorsportveranstaltungen zu schärfen, die in diesem Jahr in Qatar stattfinden. S.E. der Minister für Sport und Jugend, Salah bin Ghanim Al Ali, eröffnete die offizielle Partnerschaft zusammen mit dem Präsidenten der QMMF, Abdulrahman Al-Mannai, dem Präsidenten und CEO der Formel 1®, Stefano Domenicali, und dem CEO der MotoGP, Carmelo Ezpeleta. Die Veranstaltung bot einen Auftritt des qatarischen Rallye-Champions Nasser Al-Attiyah, des ehemaligen Red Bull Formel 1®-Piloten David Coulthard, des KTM MotoGP-Fahrers Dani Pedrosa, des Stuntfahrers Mike Jensen, eines Red Bull Driftautos, das von Abdo Feghali gefahren wurde, und einer statischen Ausstellung eines FIA World Endurance Championship Hyper Car. Außerdem trat der R&B-Sänger Akon auf. (red)