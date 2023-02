Malta: Mnajdra-Tempel bei Sonnenaufgang erleben

Für Gäste, die dieses Phänomen mit einem Leckerbissen erleben möchten, gibt es dieses Jahr eine Besonderheit: Bei der Veranstaltung am 21. März wird TeilnehmerInnen ein Frühstück geboten.

Zweimal jährlich, zum kalendarischen Frühlings- und Herbstanfang, steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator. Zu dieser Zeit lässt sich an den Tempelanlagen von Mnajdra in Malta ein faszinierendes Schauspiel beobachten, die Tag-und-Nacht-Gleiche bzw. das Äquinoktium. Hierbei bricht sich das Licht bei Sonnenaufgang auf zauberhafte Weise in den Tempelanlagen und offenbart den Zuschauern eine einmalige kosmische Darbietung. Was an anderen Tagen wie eine Ruinenlandschaft archäologischer Funde wirkt, entpuppt sich am Äquinoktium als eindrucksvolle, von den Tempelbauern detailliert abgestimmte heilige Kultstätte.

Infos und Tickets

Zu den von Heritage Malta geführten Touren steht nur eine begrenzte Anzahl von Tickets zur Verfügung. Diese kann man bereits vorab an allen Stätten und Museen des maltesischen Amts für Kulturschätze Heritage Malta buchen. Zudem ist eine Online-Buchung unter heritagemalta.mt möglich. Die Tickets sind für 30 EUR (20. März) bzw. 40 EUR (21. März) erhältlich. Der Treffpunkt, frühmorgens um 5:30 Uhr, ist das Besucherzentrum der archäologischen Stätte Ħaġar Qim. Von dort aus brechen die Teilnehmer dann zum Mnjadra-Tempel auf. Mehr zu Malta auf www.visitmalta.com (red)