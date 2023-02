Flughafen Wien: Welcome Back Air India

Wie tip-online.at bereits berichtete, wird der Flughafen Wien wieder regelmäßig von Indiens Nationalairline bedient. Ab Wien fliegt Air India jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von Wien zu ihrem Drehkreuz, dem Indira Gandhi International Airport in Delhi. Von dort aus erreichen Reisende bequeme Verbindungen zu mehr als 43 Destinationen innerhalb Indiens und darüber hinaus zu zahlreichen weiteren Zielen im restlichen Asien und Australien.

„Wien ist wieder direkt an Delhi angeschlossen: Mit Air India ist die Wiederherstellung einer Direktverbindung von Wien in die Hauptstadtregion Indiens gesichert und das ist ein erfreulicher Erfolg. Indien zählt zu den größten Volkswirtschaften der Welt und Delhi ist das wichtigste Wirtschaftszentrum des Landes. Auch in touristischer Hinsicht ist die Metropole eine attraktive Destination und Wien ein wichtiger Markt für den indischen Tourismus. Wir freuen uns über die Wiederaufnahme der Verbindung und an die gute Zusammenarbeit mit Air India anknüpfen zu können!“ erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.