FH Wien Verkehrsergebnis Jänner 2023: 91% des Vor-Corona-Niveaus

Die Passagierzahlen erhöhen sich im Jänner 2023 mit 2.076.357 Reisenden um 109,4% in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 1.669.566 Reisenden um 103,7% am Standort Wien gegenüber dem Jänner des Vorjahres (2022). Damit beträgt das Passagieraufkommen im Jänner 2023 in der Gruppe 93,4% und am Standort Wien 91,2% vom Jänner 2019 - und liegt somit 9% unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

Passagieraufkommen am Standort Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.326.487 Passagiere (+108,8%) und die der Transferpassagiere auf 337.066 Passagiere (+87,1%). Die Flugbewegungen stiegen auf 14.428 Starts und Landungen (+47,2%).

Das Frachtaufkommen sank hingegen gegenüber dem Jänner 2022 um 13,4% auf 17.979 Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Jänner 2023 stieg nach Westeuropa auf 563.085 Passagiere (+113,5% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Jänner 2023 insgesamt 126.366 Passagiere (+80,7%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 20.472 Passagiere (+56,9%) und nach Afrika 23.169 (+120,4%).

In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Jänner 2023 insgesamt 71.042 Passagiere (+199,9%) und in den Fernen Osten 30.503 Passagiere (+316,8%).

FH Malta & FH Kosice

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2023 auf 379.335 Reisende (+138,0%) und liegt damit 3,6% über dem Vorkrisenniveau (Jänner 2019).

Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 27.456 Reisende (+118,8%) zu und liegt damit 4,9% über dem Vorkrisenniveau. (red)