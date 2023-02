AIDA Cruises bietet Valentinstags-Angebote

So geht es beispielsweise mit der AIDAdiva von Warnemünde nach Danzig und Bornholm. Die Viertage-Auszeit verspricht Erholung pur an Bord und spannende Erkundungstouren in Ronne (Insel Bornholm) und in der polnischen Hafenstadt Danzig. Eine weitere Route mit der AIDAdiva ab Warnemünde führt nach Visby und Stockholm. Noch mehr Zeit für Entspannung bietet die 5-tägige Reise mit der AIDAsol von Warnemünde nach Hamburg. Nach spannenden Landgängen in Arhus, Göteborg und Kristiansand lädt ein Tag auf See dazu ein, die Seele baumeln zu lassen.

Die AIDAluna nimmt ab Kiel Kurs auf Norwegen und Dänemark. In Oslo steht dann sogar ein Aufenthalt über Nacht auf dem Programm und damit jede Menge Zeit, die Stadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Auf der Reise „Norwegen und Schweden ab Kiel“ besucht die AIDAluna die Häfen Göteborg, Kistiansand und Stavanger.

Wer eine kleine Auszeit vom Alltag mit viel Sonnenschein sucht, wird bei einer Kurzreise in Spanien und Frankreich mit der AIDAstella fündig. Denn da geht es von Mallorca nach Marseille und Barcelona.

Romantische Highlights an Bord

Reisenden, die sich darüber hinaus eine "Extraportion Erholung" gönnen wollen, stehen vielfältige Wellness Specials - buchbar über myAIDA - zur Verfügung.

Und auch die Erneuerung des Eheversprechen in romantischen Rahmen oder das Ablegen des AIDA Liebesgelübdes - eine trauähnliche Zeremonie, bei der sich Paare persönliche Liebeserklärungen machen - wird gerne für Gäste arrangiert.



