Celebrity Cruises: Neue Webinare & Wave-Aktion

Celebrity Cruises wird im Februar zwei neue Agenten-Trainings in deutscher Sprache anbieten. Am Dienstag, den 14. Februar, und am Donnerstag, den 23. Februar, findet jeweils ab 8.30 Uhr ein 45-minütiges Grundlagen-Webinar zu Celebrity Cruises statt. Annette Kalthoff, Business Development Support Celebrity Cruises, spricht über die Flotte, die Routen, die Preis-Pakete sowie über das aktuelle „Wave“-Angebot. Zudem stellt sie viele „Relaxed Luxury“-Erlebnisse an Bord vor. Am Ende gibt es attraktive Sachpreise zu gewinnen.

Anmelde-Links zu den Webinaren:

Buchungsaktionen bis 1. März

Gäste, die bis zum 1. März 2023 eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises buchen, können sich über mehrere Sonderkonditionen freuen. Dazu zählen ein „Onboard Credit“ von bis zu 800 USD pro Kabine, „Cruise Fare Savings“ bis zu 800 EUR pro Kabine und 75% Ersparnis für die zweite Person.

Die Angebote sind für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit gültig, außer für Galapagos-Kreuzfahrten sowie Alaska-Vor- und Nachprogramme (Alaska Cruise Tours). Sie gelten für Abfahrten bis zum 30. April 2025.

Weitere Informationen unter: www.celebritycruises.de/sonderangebote.php (red)