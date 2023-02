ÖBB präsentierten neues Ticketsystem

SimplyGo! heißt die neue Funktion die ab sofort in der neuen ÖBB-App-Oberfläche verfügbar ist. Damit können Kunden vor dem Start und nach Beendigung der Fahrt über den Bildschirm wischen und bekommen dann das an diesem Tag günstigste Ticket für ihre Strecke verrechnet. Via GPS-Tracking werde die gefahrene Strecke ermittelt und am Folgetag der passende Öffi-Tarif verrechnet, so die ÖBB in der Aussendung.

Das Angebot sei dabei nicht für "den klassischen Vielfahrer und Pendler, sondern für den Spontanfahrer", sagte Heinz Freunschlag, Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG bei einem Pressetermin am Dienstag in Wien. Die neue Funktion soll für sie "den Zugang zum öffentlichen Verkehr noch einfacher und barrierefreier machen", betonte Freunschlag. Er versicherte, dass das neue System in "ganz Österreich" funktioniere.

So funktioniert SimplyGo!

SimplyGo! ist mit dem neuesten Update der ÖBB-App verfügbar, im Apple-Store war es bereits am Dienstag, im Google-Play-Store sollte es mittlerweile ebenfalls abrufbar sein. GPS muss zumindest zu Beginn und am Ende der jeweiligen Fahrt verfügbar sein. Bei jedem Fahrtantritt wird ein Ticket erstellt. Der QR-Code kann vom Kontrolleur gescannt oder das Ticket via "Sichtkontrolle" überprüft werden. Am Ende der Fahrt muss ausgecheckt werden. Wer den Check-out nicht durchführt, wird via Push-Benachrichtung daran erinnert. Wer dennoch darauf vergisst und nach einer Öffi-Fahrt beispielsweise zu Fuß weiterspaziert, soll dafür nicht weiter zahlen - die ÖBB versicherten, dass über das jeweilige Geschwindigkeitsprofil erkannt wird, ob eine Fahrt mit den Öffis zurückgelegt wird oder nicht.

Für die Verwendung der neuen Funktion muss eine gültige Kredit- oder Debitkarte in der App hinterlegt sein. Außerdem können ÖBB-Vorteilscard und Verkehrsverbund-Jahreskarten in die App hinzugefügt werden, dadurch werden Ermäßigungen automatisch erfasst.

Die ÖBB betonten, dass damit die lästige Suche nach dem richtigen Ticket oder der Stadtgrenze in Zukunft wegfällt. Im Nachhinein sucht SimplyGo! das beste Angebot aus den verfügbaren Standard-, Einzel-, Tages- und 24-Stunden-Tickets, die alle schon bisher im ÖBB-Ticketshop gekauft werden können. Nicht dabei sind unter anderem Nachtzüge, Westbahn, Regiojet oder auch der CAT.

Weitere Neuerungen der App

Die Bahn hat der grafischen Oberfläche der ÖBB-App ein neues, laut Eigenangabe userfreundlicheres Aussehen verschafft, außerdem hat sie einen übersichtlicheren und intuitiveren Homescreen bekommen. Außerdem wurde unter anderem die Menüführung vereinfacht und die Übersicht über aktuelle und vergangene Tickets verbessert, ebenso die Darstellung des Benutzerkontos. (APA / red)