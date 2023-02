Costa Kreuzfahrten stellt neue Regional Sales Managerin Ost vor

Elvira Kiesenhofer verstärkt seit Anfang des Jahres als Regional Sales Managerin Ost das Sales Team bei Costa Kreuzfahrten in Österreich. Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere der persönliche Kontakt und die Beratung der Reisebüropartner vor Ort, die Planung und Umsetzung von gemeinsamen Vertriebsaktivitäten mit den Reisebüros, die Organisation von Webinaren und Schulungen sowie die Präsentation von Costa Kreuzfahrten bei Reisemessen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Elvira Kiesenhofer eine junge, ambitionierte Sales Managerin für unsere Reisebüropartner in Ostösterreich gefunden haben. Mit ihrer begeisterten und serviceorientierten Herangehensweise wird sie uns und unsere Reisebüropartner besonders in unserem 75. Jubiläumsjahr tatkräftig unterstützen. Gemeinsam möchten wir unser schönes Produkt – wie unsere Nordeuropa-Routen oder unser Fly & Cruise Angebot im Mittelmeer – präsentieren und viele Kunden dafür begeistern“, so Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland.

Kiesenhofers Weg zu Costa

Für ihre neue Position bei der italienische Kreuzfahrtgesellschaft bringt Elvira Kiesenhofer direkte Erfahrungen in der Kundenbetreuung und -beratung aus ihrer letzten Position als Reisebüromitarbeiterin mit und kennt damit die Wünsche und Anforderungen der Reisebüropartner an einen Veranstalter. Die Teilnahme an einer Costa Agent-Tour war für Elvira Kiesenhofer ausschlaggebend für ihr Interesse und ihre Leidenschaft für Kreuzfahrten und für die Marke Costa, die sie nun direkt einbringen kann. Ihre Begeisterung für das Reisen hatte die gebürtige Linzerin schon einige Jahre zuvor bei ihrem Au-Pair Jahr in Großbritannien entdeckt, das sie nach ihrer Matura absolvierte. (red)