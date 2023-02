Dass die Reiselust größer ist denn je und es unzählige Abenteuerlustige und Globetrotter wieder in nahe und ferne Gefilde zieht, zeigte sich auf der diesjährigen steirischen Reisemesse, ganz deutlich. Im Vergleich zu 2019 nutzten mehr als doppelt so viele Besucher die Möglichkeit der Direktbuchung auf der "Reisezeit", um sich ihre Wunschplätze für ihren nächsten Urlaub zu sichern. Für Veranstalter Gruber-reisen ein toller Start in die Reisesaison: „Wir sind froh und glücklich, dass wir unseren Reisekunden mit unserem Event nun wieder traumhafte Einblicke und Inspirationen rund um den Globus bieten und das Wissen von Reiseexperten weltweiter Reiseveranstalter zur Verfügung stellen konnten. Die vielen positiven Rückmeldungen unserer Gäste waren einfach großartig“, freut sich Gruber-reisen Geschäftsführer Max Schlögl.

Wunschurlaub besser jetzt sichern

Wie Max Schlögel noch einmal betont wichtig um sich den Wunschurlaub zu sichern: „Anstelle in der Hauptsaison auf ein knappes Angebot zurückgreifen zu müssen, haben Kunden jetzt noch die volle Auswahl an Buchungsmöglichkeiten für ihre individuellen Urlaubswünsche. Kurzfristige Vergünstigungen oder Verfügbarkeiten sind aufgrund der guten Auslastungen in der kommenden Reisesaison kaum zu erwarten.“

Eine Auswahl an Frühbucherangeboten rund um die schönsten Sommer- und Reiseziele finden Interessierte in den aktuellen Reisefoldern auf www.gruberreisen.at/kataloge-folder/ (red)