Kulinarischer Famtrip von Etihad Airways & Rotana Hotels

Gemeinsam mit Rotana Hotels und dem Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi lud die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Airways, Agents Ende Jänner zum exklusiven Famtrip ein. Dabei wurde den Agents nicht das Angebot der Airline und die Hauptstadt der Emirate näher vorzustellen - wie das Motto bereits verriet drehte sich das Programm auch besonders um die Kulinarik der VAE. So wurde die exklusive Inforeise sogar von zwei Sterneköchen, nämlich von Thomas Kammeier und Ralf Zacherl, begleitet.

Höhepunkte des Famtrips

Zu den Highlight abseits der Küche zählten der Besuch des Ferrari World Themenparks auf Yas Island sowie das Pflanzen von Mangroven auf Jubail Island. Zu den kulinarischen Höhepunkten zählten eine Kochstunde, bei der sich die Teilnehmer selbst - natürlich unter Anleitung der Spitzenköche - an Klassiker und Neuinterpretationen der arabischen Küche wagten.

Kitchen-Takeover als krönender Abschluss: Zum Ende der Reise durften sich die Teilnehmer dann noch von Thomas Kammeier und Ralf Zacherl im Restaurant FINZ im Beach Rotana Hotel kulinarisch verwöhnen lassen. (red)