TUI bietet wieder Präsenzschulungen

Um Agents nicht nur Infos zu liefern, sondern auch wieder den persönlichen Austausch zu möglichen, hat sich TUI dazu entschlossen, die Präsenzschulungen zurückzubringen. „Wir wurden in den letzten Monaten vermehrt von Agents darauf angesprochen, wann wir wieder Face-to-Face Schulungen anbieten. Wir kommen diesem Wunsch aus dem Retail gerne nach und haben uns dazu entschlossen, ab Ende Februar wieder gezielt in den direkten Schulungsaustausch mit unseren KollegInnen aus den Reisebüros zu gehen“, so Sabine Gassner, die den Schulungsbereich ‚IRIS.plus und Servicethemen‘ seit 2020 verantwortet.

Aktiver Austausch unter Agents

Im Gegensatz zu den Onlineschulungen geht es bei den Face-to-Face Schulungen vorrangig darum, dass die TeilnehmerInnen in einer Gruppe von maximal 20 Agents aktiv mitarbeiten können und ein reger Austausch stattfindet. Dabei werden den Teilnehmern in den knapp zweistündigen außerdem alle aktuellen IRIS.plus Neuheiten, technische Buchungshilfestellungen im Urlaubsmatcher und in der Buchungsmaske ‚Buchen-Kombi' sowie generelle Servicethemen vorgestellt.

Details zu den Präsenztrainings:

Linz: 28.02. - FH Linz: 10:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr

Graz: 01.03. - FH Graz: 10:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr

Wien: 02.03. - SPC Schulungszentrum 1020: 10:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr

Salzburg: 07.03. - FH Salzburg: 10:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr

Innsbruck: 08.03. - SPC Schulungszentrum: 10:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung: Für die Teilnahme ist eine TUI Agenturnummer erforderlich. Die Anmeldung erfolgt direkt im TUI Newsnet (red)