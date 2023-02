Thomas Brezina - Buchpräsentation & Signierstunde am FH Wien

Erfolgsautor und TV-Star Thomas Brezina präsentiert am 15. Februar 2023 sein neues Buch am Flughafen Wien. Der Eintritt ist kostenlos.

Der erfolgreiche Autor und TV-Star Thomas Brezina wird sein neues Buch “Was soll ich mir wünschen …wenn ich nicht weiß was ich will“ am 15. Februar 2023 um 18:00 Uhr im AirportCity Space am Flughafen Wien vorstellen und signieren. Anlässlich seines runden Geburtstages erzählt der Autor inspirierend und sehr persönlich die philosophische Geschichte einer Reise, die an den „Strand der Wünsche“ auf einer abgelegenen Insel und zu einem erfüllten Leben führt. Der Eintritt ist kostenlos, um Anmeldung bis 10. Februar 2023 wird gebeten.

Besucherwelt by Thomas Brezina

Bereits bei der Besucherwelt am Flughafen hat Thomas Brezina erfolgreich mit dem Airport zusammengearbeitet und so beispielsweise den multimedialen Erlebnisraum mitgestaltet. Dort erleben Besucher unter anderem ein 24-Stunden-Zeitraffervideo vom geschäftigen Airportbetrieb, können die Reise der Gepäckstücke mitmachen, Start und Landung aus Pilotensicht erleben und den Arbeitsalltag im Tower kennenlernen.

Informationen zur Buchpräsentation

Die Präsentation findet am Mittwoch, 15. Februar 2023, im Airport City Space, Towerstraße 3, Flughafen Wien statt. Einlass ist ab 17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr, im Anschluss gibt es die Möglichkeit Bücher signieren zu lassen.

Für die Dauer der Veranstaltung können Besucher vergünstigt um 1 EUR pro Stunde die Parkhäuser 3 und 4 nutzen. Das Parkticket wird vor Ort entwertet.

Weitere Infos & Anmeldung - bis 10. Februar 2023 - unter: www.airportcity.at/brezina-buchpraesentation (red)