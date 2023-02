FTI bietet facettenreiches Sommerprogramm 2023

„Die nächste Saison wird mit FTI vielfältig. Dafür arbeiten wir wieder mit etablierten Partnern namhafter Airlines und Hotelketten zusammen und setzen zudem mit neuen Produkten Akzente. Außerdem gehen wir zukünftig noch individueller auf unsere Gäste ein und stellen passgenaue Angebote bereit“, erklärt FTI Touristik CMO Doris Oberkanins.

Das Veranstalterportfolio bereichern ab Sommer daher insofern noch mehr auf Familien spezialisierte Resorts, Adults Only-Häuser und Luxushotels - alle mit attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schreibt der Veranstalter zudem Individualität groß. Kleine, naturverbundene Hideaways, Boutique-Hotels, mit der lokalen Kultur verknüpfte Unterkünfte wie Riads oder Kasbahs, aber auch Eco-Hotels, neue Rundreisen sowie Rad- oder Wanderreisen ziehen sich als Ergänzungen durch das gesamte Programm.

FTI Sommerprogramm 2023

Ägypten: Mehr Adults Only-Hotels, neue Rundreise und Nonstop-Flüge nach Marsa Alam

Für Urlaub im Land der Pharaonen sorgt der Marktführer für ein gewohnt breites Spektrum, insbesondere für die Auszeit am Roten Meer. Zukünftig stehen Paaren und Ruhesuchenden mehr Adults Only-Unterkünfte zur Auswahl. Globetrottern, die unbekanntere Seiten des Landes entdecken möchten, empfiehlt FTI die im Sommer erstmals buchbare Rundreise „Geheimnisvolle Siwa Oase". Sie führt in acht Tagen von Kairo ans Mittelmeer nach Marsa Matruh mit seinen schneeweißen Stränden und von dort gen Westen zur grünen Siwa Oase zum Besuch des Totenbergs, des Orakels von Ammon und von Kleopatras Quelle. Zurück in die Hauptstadt geht es über Alexandria. Fans der Unterwasserwelten Ägyptens haben hingegen 2023 wieder Grund zur Freude, wenn wir den Nonstop-Flug ab Wien nach Marsa Alam aufsetzen.

Griechenland: Zusätzliche Unterkünfte bei verlängerter Saison und neue Segelrundreise

Für Griechenland baut Spezialist FTI sein facettenreiches Programm deutlich aus. Im Fokus liegen weiterhin die die großen Inseln wie Kreta, Rhodos und Kos. Zudem intensiviert der Griechenland-Profi das Produkt an die kleineren Inseln wie Zakynthos und Skiathos. Hotelseitig setzt FTI auf neue Häuser aus der Grecotel-Kette sowie neue Adults Only-Resorts. Seine in der letzten Saison eingeführten „Fly & Drive“-Pakete – Pauschalreisen inklusive fixem Mietwagen – baut der Reiseanbieter ebenfalls aus und stockt die Auswahl um 40% auf. Good news für Wasserratten ist die neue achttägige Segelreise ab Korfu „Ionische Fantasie“.

Spanien: Starker Ausbau auf den Balearen und Kanaren

Für den spanischen Sommer stellt sich FTI fokussiert auf und ergänzt seine breite Palette um mehr als 30 Unterkünfte. Einen Schwerpunkt setzen dabei die Balearen und dort insbesondere Mallorca. Familien finden zukünftig neue, auf Urlaub mit dem Nachwuchs spezialisierte Häuser im FTI-Portfolio – ebenso fließen für Adults Only neue Häuser auf den Balearen ein. Exklusiv für FTI-Gäste hat sich der Veranstalter außerdem das Bordoy Cosmopolitan gesichert.

Aber auch auf den Kanaren gibt es Zuwachs, neue Resorts erwarten Gäste zum Beispiel auf Gran Canaria und Teneriffa. Auf Fuerteventura erstrahlt das Labranda Golden Beach an der Costa Calma nach umfangreicher Umbauarbeit in neuem Glanz. Auf La Palma ergänzt eine neue Ganztagestour mit verschiedenen Abholpunkten vom Südwesten bis zum Osten des Eilands das Programm: Bei „Auf den Spuren des Vulkans Cumbre Vieja“ können Teilnehmer mehr zum Ausbruch von 2021 erfahren und beobachten, wie sich die Natur das Land zurückerobert.

Türkei: Augenmerk auf den Kleopatrastrand und – wieder zurück – Blaue Reisen

Für den Sommer in der Türkei hält der Marktführer an seinem gewohnt breiten Kompendium an Hotels und Flügen mit Partnern wie SunExpress, Austrian Airlines, Corendon, Pegasus oder Tailwind fest. Der steigenden Nachfrage für Badeurlaub am Kleopatrastrand bei Alanya kommt der Experte für die kommende Saison nach und stockt sein Repertoire mit Familienhotels auf. Paare und Ruhesuchende finden im Süden des Landes neue Unterkünfte. An der Ägäis feiern die Blauen Reisen ihre Rückkehr ins FTI-Angebot. Insgesamt vier Touren führen über jeweils acht Tage zu Orten wie Datca oder Kedrai. Auf Wunsch sind die Schiffe auch exklusiv buchbar.

Orient: Erschwinglicher Luxus in der „Nebensaison“ Sommer

Für die Länder des Orients stellt der Sommer die Nebensaison dar, was geringere Preise für die hohe Qualität der Hotellerie vor Ort bedeutet. Sein Kaleidoskop an Vier- und Fünf-Sterne-Resorts vergrößert der Marktführer FTI beständig weiter und kann so Luxusliebhabern im kommenden Sommer preisattraktive Angebote vor allem mit Neuer-öffnungen auf der Palme Dubais unterbreiten. Auch in Katar haben Reisende mit hohen Ansprüchen zukünftig mehr Auswahl. Für Saudi-Arabien sieht der Veranstalter weiterhin großes Potenzial. Im Laufe des kommenden Sommers werden erstmals Badehotels im Königreich eröffnen. Jordanien können Natur- und Kulturfans nach Corona-Pause nun auch wieder für den Sommerurlaub buchen, mit knapp 20 Unterkünften lässt sich die Wunschreise hier gestal-ten. Für Israel erhöht FTI sein Angebot auf 45 Unterkünfte.

Nordamerika: 60.000 Hotels treffen auf spannende Touren und außergewöhnliche Erlebnisse

Im Repertoire zu den USA und Kanada wartet FTI mit über 60.000 Unterkünften und einem breiten Touren-Programm auf. Für den Sommer strickt der Experte dabei Erlebnisse aus Aktiv- und Natururlaub. Neu bei San Francisco ist etwa eine Railbike-Tour durch die Redwoods. Hier erleben Besucher den Park der majestätischen Mammutbäume auf einer e-Draisine auf historischen Bahnschienen. Wer selbst für Bewegung sorgen will, kann neu eine mehrtägige Fahrradtour durch Alberta entlang der Promenade-Straße Icefields Parkway unternehmen – inklusive Gepäcknachlieferung. Mehr Fokus auf der Bewegung anderer liegt bei einer neuen fünftägigen Bären- und Walbeobachtungstour am Kingfisher Camp in British Columbia, die bei einer Mischung aus Camping, Zelten sowie Kajak-Touren für Abenteuerfeeling sorgt. Wem das Zelten zusagt, aber zu karg ist, findet neue Glamping-Angebote. Ebenso viel Outdoor und aber mehr Kultur versprechen die neuen Erlebnispakete mit indigenen Guides oder Touren, die sich thematisch auf die Lebensweise der Ureinwohner konzentrieren.

Für Urlaub im Eigenanreise-Bereich, für Städtetrips oder eine Auszeit in Zypern, Italien, Marokko, auf Malta, in Südosteuropa oder Tunesien beziehungsweise in den Destinationen Afrikas, Asiens, Ozeaniens, des Indischen Ozeans, der Karibik oder Lateinamerikas hält Veranstalter FTI weiterhin ein breites Spektrum mit vielen Neuheiten für den Sommer 2023 bereit.

FLEXPLUS-Tarif: Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit

Reisenden, die in diesen Tagen unsicher in die Zukunft blicken und beispielsweise mit Sorge auf die Rechnung ihrer Energie-Versorger warten, empfiehlt die Gruppe den Flex-Tarif. Der FLEXPLUS-Tarif ist für Reisen der Marken FTI Touristik und BigXtra zubuchbar und ermöglicht, ohne Angabe von Gründen, kostenfreies Umbuchen oder Stornieren bis 15 Tage vor Urlaubsstart – lediglich der Tarif selbst wird einbehalten. Die Tarifhöhe richtet sich dabei nach dem Gesamtreisepreis und startet bei 45 EUR pro Buchung. Für alle Neubuchungen gilt Beide optionalen Angeboten gelten bei allen Neubuchungen für Reisen bis 31. Oktober 2023.

„Absicherung und Flexibilität sind immer noch bestimmende Themen bei der Buchungsentscheidung – wir haben deshalb unseren FLEXPLUS-Tarif und auch den Corona Reiseschutz, ein Versicherungspaket unseres Partners HanseMerkur für FTI Touristik, 5vorFlug und BigXtra, verlängert“, so Paul Haselmayr, FTI Touristik COO.

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz

Auch wenn sich für die kommende Saison der Fokus auf die Entwicklung der Preise und der Pandemie richtet, verliert die FTI Group den Bereich Nachhaltigkeit nicht aus den Augen und freut sich, Fortschritte zum Umwelt- und Klimaschutz verkünden zu können. So gründete die FTI Group jüngst zusammen mit 21 Branchenvertretern den Verein KlimaLink, der einen einheitlichen CO2e-Berechnungsstandard für die Emissionen einer kompletten Urlaubsreise entwickeln will. Sind die CO2e-Emissionen ganzer Urlaubspakete erst einmal miteinander vergleichbar, entstünde ein Wettbewerb, der Reiseveranstalter, Hotels, Airlines und Transferanbieter motiviere, klimafreundlicher zu werden und weniger Emissionen zu verursachen, um für den Kunden attraktiv zu bleiben, erklärt Ralph Schiller, CEO FTI Group.

Dem kommen die FTI Group eigenen Hotels bereits nach, denn möglichst gute Kennzahlen im Bereich Energie sind Teil der 163 Kriterien für eine erfolgreiche Travelife Zertifizierung. Dazu Sabine Dorn-Aglagul, CEO Hotels: „Wir haben uns im Frühjahr 2022 dazu entschieden, alle unsere operierenden Hotels durch Travelife For Accommodation zertifizieren zu lassen und den Prozess Ende September 2022 mit allen Häusern im sogenannten ‚Gold-Status‘ abgeschlossen. Wir haben die Zertifizierung damit einem Monat vor unseren Planungen erhalten und freuen uns sehr, mit diesem renommierten Siegel unser umweltbewusstes und soziales Engagement, das wir jeden Tag leben, nun auch offiziell bescheinigt zu haben.“

Nähere Informationen zum Sommerprogramm unter: www.fti.at (red)