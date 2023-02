Oceania Cruises kündigt neues Schiff für 2025 an

Das neueste Schiff von Oceania Cruises für bis zu 1.200 Passagiere wird derzeit vom renommierten Schiffbauer Fincantieri S.p.A. in Italien gebaut und soll im Frühjahr 2025 auf Jungfernfahrt gehen. Details zur ersten Saison der Allura, die eine Reihe von großen und kleinen Reisezielen in Europa und Nord- und Südamerika umfasst, sollen bereits in diesem Frühjahr bekannt gegeben werden, bevor die Kreuzfahrten im Sommer in den Verkauf gehen.

Details zur Allura

Die Allura ist das achte Schiff der Reederei und das Schwesterschiff der Vista, die im Mai 2023 erstmals in See stechen soll. Zu den Höhepunkten auf dem Neuzugang gehören eine Reihe innovativer gastronomischer Angebote, darunter das Ember, ein gehobenes Restaurant, das neu interpretierte amerikanische Klassiker serviert, und die Aquamar Kitchen. Darüber hinaus wartet die Allura mit den größten Standardkabinen und einem neuen Chef's Studio auf.

Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises sagt dazu: „Die Nachfrage nach der Vista ist enorm und wir wissen, dass die Allura bei unseren Kunden ebenso beliebt sein wird", und ergänzt: „Die Vorbereitung auf ein neues Schiff ist immer ein idealer Zeitpunkt, um genau zu prüfen, was wir den Reisenden bieten. So haben wir bereits mit der Planung attraktiver neuer Elemente begonnen, die in der gesamten Flotte eingeführt werden.“

Der Name Allura soll, so die Reederei in der Aussendung, die Aufregung über den Beginn einer neuen Reise widerspiegeln und stehe so für die Sehnsucht nach dem Geheimnisvollen und Unbekannten.

Weitere Informationen zu Oceania Cruises unter: www.OceaniaCruises.com (red)