Veranda Grand Baie: Wiedereröffnung im Sommer

Seit 40 Jahren vermittelt das Veranda Grand Baie den kreolischen Stil und damit die Authentizität der Insel. Das Boutique Hotel, umgeben von tropischem Grün, wurde von Grund auf neugestaltet, wobei die mauritische Kultur und ihr Lebensstil im Mittelpunkt stehen. Das neue Design des Veranda Grand Baie ergänzt mit modernen Elementen den ursprünglichen „Creole Chic“ . Das charmante Hotel verfügt über 95 Gästezimmer, die sich zum Garten hin öffnen und von ihren Terrassen und Balkonen einen exklusiven Blick auf den Kokosnusshain ermöglichen. Der Pool wurde zu einem Infinity-Pool umgestaltet und offenbart einen beeindruckenden Panoramablick auf die Lagune der Grand Baie.

Nachhaltige Gedanken

„Wir freuen uns auf die baldige Wiedereröffnung des Veranda Grand Baie, das als Boutique-Hotel auf Mauritius eine neue Dimension erreicht. Dies ist ein aufregendes Projekt für das Team der Veranda Resorts und ein Beweis für unser Vertrauen in die positive Tourismusentwicklung auf Mauritius. Wir sind stolz darauf, dass wir lokale Lieferanten und Kunsthandwerker integriert haben, um etwas Magisches zu schaffen, als Hommage an die lokale Kultur. Darüber hinaus wird die Entwicklung von Veranda Grand Baie auch von unserem nachhaltigen Entwicklungsprogramm Now for tomorrow geleitet, das einen umweltbewussten und integrativen Tourismus fördert", betont Thierry Montocchio, CEO von Rogers Hospitality.

Kulinarische und kulturelle Erlebnisse

Im Hauptrestaurant, dem Food Comptoir, genießen die Gäste ein authentisches kulinarisches Erlebnis mit einem Traumblick auf die Lagune. Gäste werden eingeladen, lokale mauritische Produkte miteinander zu teilen und zu genießen, ein À-la-carte-Menü im Strandrestaurant zu verkosten, das ausschließlich lokale und regionale Meeresfrüchte beinhaltet. Diese Initiative des Nachhaltigkeitsprogramms Now for tomorrow fördert so eine Kreislaufwirtschaft. Lokale Snacks und Tapas - Samosas, Bananenchips, Moolkoos, etc. - vervollständigen das geschmackliche Bild auf mauritische Art.

Neben der Umwelt und der kreolisch inspirierten Küche ist Veranda Grand Baie bestrebt, ein integrativer und nachhaltiger Urlaubsort zu sein. Die Kollektion der Schönheits- und Pflegeprodukte in den Gästezimmern werden unter Rücksichtnahme auf die Umwelt ausgewählt und aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Das Veranda Grand Baie führt Kulturinteressierte durch die Straßen von Grand Baie und seine Umgebung. Die Touren werden von einem passionierten Führer geleitet, der die kleinen lokalen Produzenten vorstellt. (red)