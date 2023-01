MSC: Höhepunkte des Sommers 2023

Ein umfangreiches Fly & Cruise Angebot ab Wien inklusive Transfers bringt die österreichischen Gäste direkt aufs Schiff in Nordeuropa und im Mittelmeer, wo neue Routenhighlights auf die Gäste warten. Das neue Wave Season Angebot, das Free Nights Special, bei dem die Gäste je nach Dauer der Kreuzfahrt bis zu drei Nächte geschenkt erhalten, unterstützt den Buchungsboom zum Jahresauftakt. „Wir haben Anfang des Jahres die bisher buchungsstärkste Woche aller Zeiten bei MSC Cruises Österreich erlebt,“ berichtet Manuela Gollner, Country Managerin von MSC Cruises Österreich. „Die Menschen haben nach der Pandemie wieder Reiselust und Kreuzfahrten verbinden eine Erlebnisfülle an Bord und an Land mit maximalem Komfort und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Mittelmeer

Die MSC World Europa, das erste Schiff der Reederei mit LNG-Antrieb und einer Festoxidbrennstoffzelle (SOFC), wird ihre erste Sommersaison im westlichen Mittelmeer verbringen und den Gästen ein spektakuläres Kreuzfahrterlebnis an Bord bieten. Die 7-Nächte-Routen führen zu den beliebtesten Zielen der Region: Genua, Neapel und Messina in Italien, Valletta auf Malta, Barcelona in Spanien und Marseille in Frankreich. Die 7-Nächte-Kreuzfahrt inklusive Fly & Cruise Paket nach Mailand und Transfer zum Einschiffungshafen Genua gibt es bereits ab 989 EUR zzgl. 84 EUR Hotelservice-Gebühr pro Person in der Innenkabine Bella.

Von April bis Oktober ist die MSC Seaview ab Barcelona im westlichen Mittelmeer positioniert. Das speziell für Sonnenliebhaber konzipierte Schiff besticht durch ein ikonisches Design, spektakuläre Außenflächen und viele Glaselemente, die den Gast das Meer intensiv erleben lassen. Mit einem Direktflug ab Wien erreichen die Gäste Barcelona, wo das Schiff in See sticht. Nächster Stopp ist das mondäne Cannes in Frankreich, bevor die MSC Seaview den Hafen von Genua erreicht. Am nächsten Morgen macht das Schiff in La Spezia Halt, Ausgangspunkt für eine Tour in die Cinque Terre mit seinen pittoresken Städtchen. Über einen Zwischenstopp in Civitavecchia (Rom) und Palma de Mallorca geht es wieder zurück nach Barcelona. Die 7-Nächte-Reise inklusive Flug und Transfer ist bereits ab 729 Euro zzgl. 84 EUR Hotelservice-Gebühr pro Person in der Innenkabine Bella erhältlich.

Die MSC Grandiosa ist diesen Sommer ebenfalls im westlichen Mittelmeer zuhause. Das erst 2019 getaufte Schiff der Superlative besticht durch den längsten LED-Himmel auf See, der sich über einer zwei Deck hohen Promenade, dem Herzen des Schiffes, erstreckt. Mit dem Fly & Cruise Paket mit Flug nach Mailand und Transfer nach Genua erreichen österreichische Gäste bequem den Einschiffungshafen, von wo aus Marseille im Herzen der Provence und anschließend die Gaudi-Metropole Barcelona angelaufen wird. Nach einem Tag auf See legt das Schiff mit La Goulette, dem Hafen von Tunis, in Afrika an. Über Palermo und Neapel mit Ausflugsmöglichkeiten nach Pompeji oder Capri geht es wieder zurück nach Genua. Sieben Nächte an Bord inklusive Flug und Transfer sind bereits ab 809 EUR zzgl. 84 EUR Hotelservice-Gebühr pro Person in der Innenkabine Bella buchbar.

Ab Civitavecchia, dem Hafen nahe Rom, sticht die MSC Divina in Richtung östliches Mittelmeer in See. Mit einem Zwischenstopp in Syrakus auf Sizilien, das für seine antiken Ruinen bekannt ist, und in Valetta auf Malta, wo das Schiff nahe der eindrucksvollen Festungsanlagen von Valetta Halt macht, geht es mit einem Seetag zu den malerischen, weißen Häusern der Vulkaninseln Santorin. Nächster Halt ist die Insel Mykonos, wo das Schiff über Nacht vor Anker liegt, damit die Gäste in das berühmte Nachtleben der Insel eintauchen können. Nach einem Seetag geht es wieder zurück nach Rom. Die 7-Nächte-Kreuzfahrt inklusive Direktflug ab/bis Wien und Transfer gibt es bereits ab 979 EUR zzgl. 84 EUR Hotelservice-Gebühr pro Person in der Innenkabine Bella.

Gäste, die die Kombination aus den Inselhighlights Santorin und Mykonos mit antiken Sehenswürdigkeiten schätzen, werden bei der Route der MSC Musica fündig. Von Piräus aus, dem Hafen von Athen – mit dem berühmten Pantheon – reisen die Gäste über Santorin nach Kusadasi in der Türkei, von wo aus die antiken Ruinen von Ephesus besucht werden können. Nach einem Tag auf See trifft die MSC Musica im Hafen von Haifa in Israel ein, Ausgangspunkt für einen Besuch der lebendigen Metropole Tel Aviv. Über Zypern und einem Übernachtaufenthalt auf Mykonos geht es zurück nach Piräus. Die 7-Nächte-Reise inklusive Flug ab Wien und Transfer ist bereits ab 899 EUR zzgl. 84 EUR Hotelservice-Gebühr pro Person in der Innenkabine Bella erhältlich.

Nordeuropa

Die MSC Euribia, der MSC Neubau des Jahres 2023, wird das zweite LNG-Schiff der Flotte und das erste MSC Schiff mit LNG-Antrieb sein, das in Nordeuropa eingesetzt wird. Während seiner Premierensaison wird es auf spektakulären 7-Nächte-Kreuzfahrten von Kiel bis zu den norwegischen Fjorden eingesetzt. Auf der Route werden zum Beispiel Kopenhagen, Hellesylt für den Geirangerfjord, Alesund und Flam besucht. Neben dem weltberühmten Geirangerfjord kreuzt das Schiff ebenso durch den nicht weniger schönen Aurlandsfjord. Eine 7-Nächte-Reise inklusive Flug ab Wien ist für 1049 EUR zzgl. 84 EUR Hotelservice-Gebühr pro Person in der Innenkabine Bella buchbar.

Ebenfalls in Kiel zuhause ist die MSC Fantasia. Neben 7-Nächte-Routen zu den skandinavischen Fjorden und in die Ostsee bietet dieses Schiff längere Highlights wie eine Kreuzfahrt rund um Island, entlang der Westküste Europas bis nach Bilbao und La Coruna (Santiago de Compostela) und bis zum Nordkap. Sieben Nächte an Bord inklusive Flug ab Wien und Transfer sind bereits ab 919 EUR zzgl. 84 EUR Hotelservice-Gebühr pro Person in der Innenkabine Bella erhältlich.

Weitere Highlight-Routen fährt die MSC Preziosa ab Hamburg, das mit seiner historischen Speicherstadt im Hafen allein schon einen Besuch wert ist. Neben einer Kreuzfahrt rund um Großbritannien und Irland oder um Island, eine Reise bis zum Nordkap oder entlang der Westküste Europas bis nach Bilbao und La Coruna (Santiago de Compostela) und wieder zurück ist ein Besuch auf Spitzbergen ein absolutes Muss für Kreuzfahrtbegeisterte. Diese 15-Nächte-Route wird diesen Sommer zweimal angeboten und bietet einen faszinierenden Einblick in die Tierwelt und die wilde Natur des Nordens. Reisen an Bord der MSC Preziosa inklusive Flug ab Wien und Transfer gibt es pro Person bereits ab 1.199 EUR zzgl. 132 EUR Hotelservice-Gebühr für die 11-Nächte-Route in der Innenkabine Bella.

Karibik & Nordamerika

Die MSC Meraviglia fährt ab April 2023 ganzjährig ab New York und bietet eine große Auswahl an Routen mit einer Länge von sechs bis elf Nächten, darunter: