Emirates fördert den Nachwuchs der Branche

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, Neu- und Quereinsteiger und -einsteigerinnen zu fördern, und wir sind stolz darauf, neben unseren regelmäßigen Schulungsaktivitäten auch die Wiener Berufsschule für Handel & Reisen bei ihrem Lehrauftrag zu unterstützen“, so Elisabeth Zauner, Country Managerin von Emirates Österreich. Emirates Österreich bietet der Reisebranche sowohl Webinare als auch persönliche Schulungen an. Hierbei werden besonders EinsteigerInnen Soft Skills nähergebracht und Produktschulungen durch Emirates und Tourismuspartner durchgeführt.

Besuch am Wiener Flughafen

In Kooperation mit der Wiener Berufsschule für Handel & Reisen bietet das Unternehmen Lehrlingen des 1. und 2. Lehrjahres die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu erweitern, denn neben theoretischen Schulungen werden mit den SchülerInnen auch der Flughafen Wien und die VIENNA Lounge besucht. Beim Kick-off Termin des neuen Jahres, am 23. Jänner 2023, genossen die Lehrlinge der Berufsschule für Handel & Reisen eine Emirates Produktschulung sowie eine exklusive Coachingsession.

Schulungen über Destinationen

Neben den Lehrlingen sollen aber auch QuereinsteigerInnen und MitarbeiterInnen, die bereits länger in der Branche arbeiten, die Möglichkeit erhalten, sich weiterzubilden. In Kooperation mit mehreren Tourismus-Boards werden daher immer wieder Seminare und Schulungen zu aktuellen Themen stattfinden. Interessierte können sich über den Partner-Newsletter von Emirates für zukünftige Schulungen anmelden. Wer den Newsletter bisher noch nicht abonniert hat, kann sich per Mail – an vienna.sales@emirates.com – offiziell für diesen anmelden. (red)