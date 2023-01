FH Salzburg hat angepeilte Passagierzahlen 2022 übertroffen

"Wir wollten zumindest die Millionenmarke erreichen und freuen uns jetzt, dass diese Prognose mit über 1,2 Mio. Fluggästen übertroffen werden konnte", teilte Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer am Freitag in einer Aussendung mit. Bis man wieder Vorkrisenniveau erreiche, werde es jedoch noch bis Ende 2024, Anfang 2025 dauern.

2022 mit deutlicher Erholung

Exakt wurden am Flughafen Salzburg im abgelaufenen Kalenderjahr 1.229.495 Passagiere erfasst. Das ist ein Plus von 310% gegenüber 2021 - einem Jahr das für den Airport beinahe einem Totalausfall gleich kam. Knapp die Hälfte der Fluggäste im Vorjahr, 1.067.543, entfielen auf den Linienverkehr. Nach den ersten beiden Pandemie-Jahren stark zugelegt hat 2022 der Charter-Verkehr: 161.952 Passagiere bedeuten beinahe eine Verachtfachung gegenüber dem "Katastrophenjahr" 2021.

Die Zahl der Flugbewegungen stieg auf knapp über 54.300 (plus 18%). Davon betrafen mehr als drei Viertel den im Vorjahr stagnierenden Bereich General Aviation, also Flüge mit Privat-, Business- und Schulungsmaschinen.

Wirtschaftsjahr mit leichtem Gewinn

Die wirtschaftliche Bilanz wird traditionell erst im Sommer vorgelegt. Das Wirtschaftsjahr 2022 habe man aber mit einem leichten Gewinn positiv abschließen können, betonte Ganghofer. Allerdings hätten Lockdowns, Reisebeschränkungen, Flugverbote, Kurzarbeit und Tourismus-Pleiten in den Corona-Jahren den Salzburger Flughafen massiv getroffen. Viele Projekte und notwendige Maßnahmen mussten hintangestellt bzw. überarbeitet werden. Während man in den zehn Jahren vor Beginn der Pandemie im Schnitt an die 6 Mio. EUR pro Geschäftsjahr investiert habe, seien es im Vorjahr nur rund 955.000 EUR gewesen. Die verschobenen Investitionen sollen nun 2023 und den Folgejahren erfolgen.

Abschließend zeigte sich das Flughafen-Management in der Aussendung zuversichtlich, dass sich die Erholung in der Luftfahrt und in der Tourismuswirtschaft im laufenden Jahr fortsetzt. Das aktuelle Winterfluggeschäft am Flughafen Salzburg sei auf jeden Fall gut angelaufen. (APA / red)