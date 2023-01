Emirates: Freier Eintritt zu Dubais drei Top-Attraktionen

Reisende, die das neue Jahr mit einem Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnen, profitieren ab sofort von einer Aktion für Dubais Top-Attraktionen: So erhalten Passagiere, die entweder ein Hin- und Rückflugticket von Emirates nach Dubai oder einen Zwischenstopp in Dubai einlegen, bis zum 29. Jänner 2023, kostenlose Eintrittskarten für: At the Top, Burj Khalifa, Dubai Fountains Boardwalk Experience und die Yellow Boats Atlantis Blast Tour.

At the Top, Burj Khalifa: Vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, genießen Reisende einen wunderbaren Panoramablick auf Dubai. Auf Ebene 125 können BesucherInnen bei Kaffee und Frühstücksgebäck einen weitreichenden Blick auf die Wüstenmetropole, von unberührten Stränden bis hin zur glamourösen Dubai Marina, bestaunen.

Dubai Fountains Boardwalk Experience: Der Dubai Boardwalk, eine schwimmende Plattform mit einer Länge von über 270m, ermöglicht es BesucherInnen, den Dubai Fountain noch intensiver zu erleben. Das berühmte Wasser-, Musik- und Lichtspektakel auf dem 30ha großen See des Burj Khalifa begeistert Zuseher:innen regelmäßig mit über 1.000 verschiedenen Wassereffekten.

Yellow Boats Atlantis Blast Tour: Eine 45-minütigen Fahrt vom Yachthafen in Dubai zur Palm Jumeirah und um Atlantis the Palm bringt Reisenden die Skyline von Dubai, die beeindruckende Landschaft und die architektonische Geschichte der Umgebung näher.

Details zur Aktion

Das Angebot gilt für alle Hin- und Rückflüge nach oder mit Zwischenstopp in Dubai, die bis zum 29. Jänner 2023 mit dem Code EKDXB23 gebucht werden, für Buchungen auf emirates.com, über das Emirates Call Center oder teilnehmende Reisebüros von Reisen zwischen dem 18. Jänner 2023 und dem 31. März 2023.

Hinweis für Reisebüropartner: Nach Ticketausstellung ein Email an vienna.sales@emirates.com mit den Passagiernamen, dem PNR und den Ticketnummern senden. Im Anschluss erhalten die Agents dann die Promotion-Codes, die von den KundInnen an den jeweiligen Ticketschaltern der drei Attraktionen eingelöst werden können.

My Emirates Winter Pass

Außerdem profitieren Dubai-Reisende mit dem My Emirates Winter Pass aktuell von noch mehr Vorteilen: dafür einfach die Bordkarte und einen gültigen Ausweis vorzeigen und schon erhalten sie in ganz Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Hunderten von Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie bei berühmten Attraktionen und Luxus-Spas Rabatte und Ermäßigungen.

Nähere Infos unter: www.emirates.com/at/german (red)