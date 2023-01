FernAkademie Touristik bietet Kariere-PEP

Der Fernstudiengang zum Tourismus-Fachwirt (Bachelor CCI) ist bis Ende April zu Sonderkonditionen erhältlich.

Die FernAkademie Touristik und die Touristikfachschule Guzay (TFG) aus Düsseldorf bieten Interessierten zum Neuen Jahr ein "Karriere Upgrade" an: So gibt es das Fernstudium zum Geprüften Tourismus-Fachwirt (IHK) noch bis zum 30. April 2023 gebührenreduziert. Diese Aufstiegsqualifikation kann türöffnend für die Führungsetagen von Reiseveranstaltern, Reisemittlern und Carriern sowie in der Hotellerie und im Destinationsmanagement sein. Außerdem ist das Fernstudium zum Geprüften Tourismus-Fachwirt (IHK) berufsbegleitend, orts- & zeitunabhängig, und wird in Österreich durch das AMS - www.ams.at - unterstützt.

Details zum Tourismus-Fachwirt Special:

500 EUR preisreduziert, jetzt nur 2488 EUR

Zahlung wie gesetzlich geregelt, monatlich 138,20 EUR

Förderung durch Aufstiegs BAföG / AMS in Österreich

Öffentlich rechtliche Aufstiegsqualifikation mit 18 Modulen

Studienbegleitung und individuelle Prüfungsvorbereitung auf die IHK Prüfung

Studiendauer individuell, unsere Empfehlung 18 - 24 Monate

Lehrgangsbeginn jederzeit, weltweit, orts,- & zeitunabhängig

Studiencenter mit interaktiven Trainings, Forum, Jobbörsen u.a.m.

Nähere Informationen unter: www.fernakademie-touristik.de (red)