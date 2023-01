ÖRV: 10 gute Gründe eine Kreuzfahrt zu empfehlen

Next Slide

Der Österreichische Reiseverband hat Agents in den vergangen beiden Wochen insgesamt 10 gute Gründe eine Kreuzfahrt zu empfehlen geliefert.

Hier nochmal alle 10 Argumente die für eine Kreuzfahrt sprechen zusammengefasst:

Das Hotel ist immer dabei Hochattraktive Urlaubsform, die jedem Vergleich standhält Viele verschiedene Urlaubsformen innerhalb einer Reise Es gibt für jeden Kunden das richtige Schiff Entschleunigte Reiseform Überdurchschnittlich gute Verdienstmöglichkeiten Ideal für Alleinreisende, Gruppen und Incentives Kreuzfahrtschiffe sind deutlich besser als ihr Ruf Fertige Anreisepakete Zu guter Letzt: Stammkunden binden lohnt sich

Gute Gründe eine Kreuzfahrt zu empfehlen

Mit den vorgestellten Gründen erhalten Reisebüromitarbeiter gezielte Argumente an die Hand, die sie bei bei der Beratung ihrer Kunden unterstützen sollen. So profitieren Agents von Fachwissen, das sie auch gleich umsetzen und in das Verkaufsgespräch mit einbeziehen können und ihre Kunden von spannenden Informationen und der Sicherheit, dass ihr Berater gut auf mögliche Fragen zum Thema Kreuzfahrten eingehen kann.

Am Ende entscheidet der Kunde, aber eine Kreuzfahrt erst gar nicht anzubieten wäre eine vergebene Chance für beide Seiten.

Alle 10 Gründe zum Nachlesen im Detail:

Advertorial