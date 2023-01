Europäische: Neuer Gebietsleiter für Oberösterreich & Salzburg

Das Vertriebsteam Outgoing der Europäische Reiseversicherung unter der Leitung von Alois Genner mit den Gebietsleitern Ruud Klerks (Steiermark, Kärnten und Südtirol), Robert Bunzl (Slowenien, Wien, Niederösterreich und Burgenland) und Franz Tesar (Niederösterreich und Wien), wird seit Anfang des Jahres um Benedikt Habsburg-Lothringen als Gebietsleiter für OÖ und SBG verstärkt.

Ansprechpartner für OÖ & SBG

Benedikt Habsburg-Lothringen betreut ab sofort als Gebietsleiter die Reisebüro-Partner in Oberösterreich und Salzburg und ist telefonisch unter 0676 88246 174 bzw. per Email an: benedikt.habsburg-lothringen@europaeische.at erreichbar und steht für Fragen, Schulungen, Veranstaltung, etc. zur Verfügung.

Benedikt Habsburg-Lothringen hat gerade in Bildungskarenz ein Diplom an der Wirtschaftsakademie in Wien erworben und ist einigen Branchenkollegen sicher aus seiner Zeit bei Dertour Austria bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Benedikt in unserem Team zu haben, um mit ihm gemeinsam die erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen und weiter auszubauen", so Andreas Sturmlechner abschließend. (red)