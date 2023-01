Ethiopian Airlines stockt Flugfrequenz nach China auf

Bereits ab dem 6. Februar 2023 wird Ethiopian Airlines wieder täglich nach Guangzhou fliegen, während die wöchentlichen Flüge nach Peking und Shanghai auf jeweils vier erhöht werden und der dreimal wöchentliche Flug nach Chengdu beibehalten wird.

Ab dem 1. März 2023 sollen die Verbindungen dann wieder auf das Niveau vor Covid19 ansteigen, mit täglichen Flügen nach Peking und Shanghai sowie zehn bzw. vier wöchentlichen Flügen nach Guangzhou und Chengdu.

Damit wird Ethiopian insgesamt 28 wöchentliche Passagierflüge nach China anbieten, sobald der Flugbetrieb wieder vollständig hergestellt ist.

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Group, sagte zur Erhöhung der Flugfrequenzen, "Wir freuen uns, dass wir dank der Lockerung der Flugbeschränkungen durch die chinesische Regierung die Frequenz unserer Flüge in chinesische Städte erhöhen können. China ist einer der größten Märkte für Ethiopian Airlines außerhalb Afrikas, und die Erhöhung der Flugfrequenzen wird dazu beitragen, den Handel, die Investitionen, die kulturelle Zusammenarbeit und die bilaterale Kooperation zwischen Afrika und China in der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges zu beleben. Dank unseres großen Streckennetzes in ganz Afrika wird die Erhöhung der Zahl der Flüge in chinesische Städte Afrika und China näher zusammenbringen. Wir sind sehr daran interessiert, unseren Service nach China in Zukunft weiter auszubauen".

Zusätzlich zu den Passagierflügen nach Guangzhou, Shanghai, Peking und Chengdu bietet Ethiopian auch Frachtflüge nach Guangzhou, Shanghai, Zhengzhou, Changsha und Wuhan an.

Nähere Infos zu Ethiopian Airlines unter: www.ethiopianairlines.com/AT/DE/ (red)