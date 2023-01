TUI gibt Tipps für Fenstertage 2023

Ostern: Mit nur vier Urlaubstagen erhalten Berufstätige heuer insgesamt neun freie Tage zu Ostern – neben Fernreisen bietet sich dann vor allem eine Reise auf die Kanarischen Inseln an. Die Kanaren bieten im April ein angenehmes frühsommerliches Wetter mit durchschnittlichen Temperaturen von 20 Grad und 8 Sonnenstunden.

Reisebeispiel: Das familienfreundliche Vier-Sterne-Hotel TUI Kids Club Taurito Princess auf Gran Canaria sorgt einem schönen Ausblick vom Pool auf den Atlantik für Entspannung pur. Sieben Nächte mit Flug ab Wien z.B. am 1. April und All Inclusive kosten ab 1.429 EUR pro Person im Doppelzimmer. Kinder ab 2 Jahren übernachten ab 299 EUR im Zimmer der Eltern.

Staatsfeiertag: Für einen Kurztrip ans Meer bietet sich ein verlängertes Wochenende Anfang Mai an. Dafür müssen sich Berufstätige keinen Urlaubstag nehmen, denn der Staatsfeiertag fällt heuer auf einen Montag. Für eine entspannte Kurzreise eignen sich besonders die Balearen mit ihren frühsommerlichen Temperaturen im Mai.

Reisebeispiel: Das zentral gelegene Vier-Sterne Hotel Riu Playa Park auf Mallorca ist der ideale Erholungsort für einen sonnigen Wochenendtrip. Drei Nächte mit Flug ab Wien z.B. am 28. April und All Inclusive kosten ab 891 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Christi Himmelfahrt: Mitte Mai kann man mit nur einem Urlaubstag rund um Christi Himmelfahrt vier Tage Sonne, Strand und Meer genießen. Das familienfreundliche Fünf-Sterne Hotel TUI Kids Club Rixos Beldibi an der Türkischen Rivera ist das größte Boutique-Hotel der Türkei und bietet neben der exklusiven Lage direkt am Meer ein großes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie.

Reisebeispiel: Der TUI Kids Club Rixos Beldibi kostet für acht Nächte mit Flug ab Wien z.B. am 13. Mai und All Inclusive ab 1.088 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Pfingsten und Fronleichnam: Pfingsten und Fronleichnam fallen dieses Jahr besonders gut zusammen, sodass man mit acht Urlaubstagen doppelt so viel Urlaub genießen kann. Damit lohnt sich beispielsweise eine Reise nach Ägypten, wo zu dieser Jahreszeit angenehme Badetemperaturen herrschen.

Reisebeispiel: Der Vier-Sterne Familienclub TUI Magic Life Kalawy liegt mitten in der Wüste direkt am Roten Meer. Der Club ist aufgrund des großen Freizeitangebots sowie dank eigener Badebucht und Korallenriff besonders bei Sportbegeisterten und Familien beliebt. Sieben Nächte im TUI Magic Life Kalawy mit Flug ab Wien z.B. am 3. Juni und All Inclusive kosten ab 1.327 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Mariä Himmelfahrt: Mariä Himmelfahrt fällt heuer auf einen Dienstag. Mit nur vier Urlaubstagen kann man daher heuer im August einen neuntägigen Sommerurlaub verbringen. Dabei bieten sich nahegelegene Reiseziele wie etwa Kroatien oder Italien an.

Reisebeispiel: Das familienfreundliche Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Supetar auf der Insel Brac in Kroatien befindet sich direkt an der Strandpromenade und einer besonders für Kinder geeigneten Badebucht mit Kiesstrand und glasklarem Wasser. Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel kosten mit Eigenanreise und All Inclusive z.B. am 12. August ab 723 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Nationalfeiertag und Allerheiligen: Mit vier Urlaubstagen können Berufstätige rund um den Nationalfeiertag und Allerheiligen heuer elf Tage Urlaub zum Sonnetanken genießen. Im November kann man etwa in Mexiko bei sommerlichen Temperaturen historische Kulturstätten erkunden und einen erholsamen Strandurlaub mit Karibikflair verbringen.

Mariä Empfängnis: Rund um den Feiertag im Dezember können Berufstätige mit nur vier Urlaubstagen neun Tage entspannen und ihre Energiereserven auftanken. Hierfür bietet sich eine Fernreise nach Thailand an. Im Dezember überzeugt die Urlaubsregion Khao Lak mit optimalen Badetemperaturen und bis zu zehn Sonnenstunden pro Tag.

Reisebeispiel: Das Vier-Sterne Hotel The Waters Khao Lak by Katathani Collection in Khao Lak kostet für sieben Nächte mit Flug ab Wien z.B. am 8. Dezember ab 1.384 EUR pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück.

Weihnachten und Silvester: Wer zu Weihnachten ein tropisches Klima und weiße Sandstrände auf den Malediven genießen möchte, kann im Dezember aus drei Tagen Urlaub zehn freie Erholungstage machen. Mit türkisblauem Meer und einer beeindruckenden Unterwasserwelt haben die Malediven das optimale Package für einen Erholungsurlaub zu bieten.

