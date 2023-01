Sani Resort & Ikos Resorts launchen Prämienprogramm für Agents

Die Gruppe stellte schon 2021 ihr Travel-Expert-Portal mit spannenden Insights, umfangreichen Informationen, Fotos, Resort-Broschüren und vielen Mehrwerten zu den beiden Marken Sani Resort und Ikos Resorts vor. Darin integriert wird nun das neue Prämienprogramm sowie exklusive Informationen zu den Neueröffnungen der Ikos Resorts 2023.

Oliver Braun, Regional Director Sales & Marketing, verspricht sich viel vom neuen Belohnungsprogramm: „Der deutschsprachige Markt belegt Platz 2 in der Gästestatistik und gewinnt durch die geplanten neuen Resorts eine immer größere Bedeutung, daher ist es uns ein besonderes Anliegen, die Zusammenarbeit und den Austausch mit unseren Partnern in der Reisebranche zu intensivieren. Als zusätzliche Motivation für die rege Teilnahme am Programm haben die Expedienten regelmäßig die Chance auf großartige Gewinne.“

Vorteile des neuen Booking Rewards-Programms

Das neue Prämienprogramm der Sani & Ikos Group belohnt Reisebüros und -veranstalter für die Buchung von Reisen in das Sani Resort sowie die Ikos Resorts mit der Teilnahme an regelmäßigen Verlosungen. Unter allen gültigen Buchungen werden so monatlich je drei Amazon-Gutscheine im Wert von 50 EUR für die Ikos Resorts sowie drei Amazon-Gutscheine über 50 EUR für das Sani Resort verlost.

Alle Buchungen der Sani Suite Collection und Ikos Deluxe Collection landen zusätzlich in der Verlosung für den Jahreshauptpreis – zum Start gibt es einen Aufenthalt im neuen Ikos Porto Petro mit sieben Übernachtungen im Doppelzimmer und dem All-Inclusive-Package zu gewinnen.

An den Verlosungen kann teilnehmen, wer seine Buchung – innerhalb des Buchungsmonats – im Abschnitt „Sani/Ikos Booking Rewards Programm“ des Travel-Expert-Portals registriert. Um eine Teilnahmeberechtigung zu erhalten, müssen Agents vorab die Online-Bildungsmodule abschließen.

Link zum Travel-Expert-Portal HIER

Weitere Infos in der Travel Expert Facebook-Gruppe

Um als Expedient keine Neuigkeiten zu verpassen, gibt es von der Sani & Ikos Group außerdem eine geschlossene Travel Expert Facebook-Gruppe, geleitet vom Regional Sales Office für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hier werden Fragen zu speziellen Resort-Themen erörtert und kontinuierlich Insights und Updates veröffentlicht. Vertreter der Reisebranche können Zugang zur privaten Gruppe beantragen, um so immer auf dem Laufenden zu bleiben und schnell und einfach in Kontakt mit dem deutschen Sales & Marketingteam zu treten.

Direkter Kontakt zum Regional Sales Office DACH Region:

Oliver Braun und Tobias Pflantz

Tel.: +49 89 20 70 42 519

E-Mail: salesgermany@saniikos.com

(red)