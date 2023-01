Die Highlights des Reiselandes Österreich sind mit der Bahn bequem und sicher zu erleben. In Ergänzung dazu gibt es auch 2023 wieder die günstigen ÖBB Plus-Angebote, die Bahnfahrten mit insgesamt 53 Freizeitangeboten flexibel kombinieren lassen: Die einen zieht es ins Museum, die anderen zum Wandern in die Berge und wieder andere haben ihren alljährlichen Wohlfühltag in einer Therme fix eingeplant. „Angebote aus Kunst, Kultur, Erlebnis, Sport, Natur, Technik – unsere ÖBB Plus-Tickets sind so bunt wie das Leben und warten darauf, von unseren Gästen erkundet zu werden“, so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours, dem Spezialisten für Bahnreisen.

Und so funktioniert es: ÖBB Kunden wählen ihr optimales Bahnticket aus dem ÖBB Angebot aus. Wer seine Reise längerfristig im Voraus planen kann, löst am besten ein Sparschiene-Ticket. Wer sich spontan zum Verreisen entscheidet, fährt hingegeben mit dem Standard-Ticket am besten und kann dabei auch seine ÖBB Vorteilscard nutzen. Das „Einfach-Raus-Ticket“ für den Nah- und Regionalverkehr ist für Gruppen von 2-5 Personen geeignet. Darüber hinaus lassen sich die touristischen Angebote mit weiteren ÖBB Einzeltickets (Komfort, Globalpreis) und Verkehrsverbund-Einzeltickets kombinieren.

Ein Großteil der ÖBB Plus-Angebote kann im Shop-Bereich des ÖBB Ticketshop auf tickets.oebb.at/de/shop auch ohne gleichzeitigen Kauf eines ÖBB Tickets, zum ermäßigten Preis, gebucht werden!

53 Freizeitangebote: Neuheiten & Klassiker

Zusätzlich zu den bewährten Klassikern wie Haus des Meeres Wien, Universalmuseum Joanneum Graz, Raxalpe, Mozart-Museen Salzburg usw. gibt es auch 2023 wieder einige Neuheiten im Programm:

eine Schifffahrt auf dem Wolfgangsee

die KTM Motohall Erlebniswelt im Mattighofen

das Lentos Museum in Linz

Sisi’s Amazing Journey & die Swarovski Kristallwelten Store in Wien

Ein Highlight im Folder ist auch wieder das Kombiticket „Wachau-Ticket“, das unter dem Motto „Bahn+Schiff+Stift“ zum Besuch einer der schönsten Kulturlandschaften Europas einlädt

Nähere Informationen zu den ÖBB Plus-Angeboten unter: tickets.oebb.at (red)